Грипп в Челябинске 2020: как подготовиться к сезону простуд и избежать опасных осложнений

Скоро в Челябинске начнут чихать - приближается сезон простуд и гриппа. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вместе с похолоданием в Челябинске начался сезон простуд. Каким будет грипп в Челябинске 2020: как подготовиться, какие прививки ставить, чтобы избежать опасных осложнений и будет ли вторая волна коронавируса? Тем более, грядущий сезон простуд обещать быть особенно сложным. Как минимум, по двум причинам.

Во-первых, по всему миру все еще продолжается пандемия коронавируса. Осенью медики ожидают вторую волну. Организм может не выдержать двойной атаки. Во-вторых, в нашу страну идут новые штаммы гриппа, к котором у россиян не сформирован иммунитет.

Вот почему мы советуем подготовиться к сезону гриппа и ОРВИ в Челябинской области 2020.

ЗАБЬЕМ НА СТРЕСС — КАЧАЕМ ПРЕСС

Прежде всего, следует изменить образ жизни. Естественно, на здоровый.

Пока природа еще позволяет, стараемся проводить время на улице — занимаемся спортом или просто гуляем.

— Уже сам по себе свежий воздух восстанавливает резервы организма и повышает иммунную устойчивость. А физическая активность помогает выводить токсины и снижает уровень стресса. Чем больше стресс, тем хуже работает иммунитет, — говорит доктор Челябинского областного центра медицинской профилактики Ольга Алтынбекова.

Набраться сил помогут также здоровый сон и полноценное питание. Сейчас самое время налечь на свежие фрукты и дешевые овощи. А еще заморозить их, закатать по банкам. То же малиновое варенье потом поможет сбивать температуру.

БОЛЕЕМ? ЛЕГКО!

Следующий совет исключительно для поклонников вакцинации. Агитировать за прививки не будем. Но два важных момента отметим.

Медики говорят, что вакцина от гриппа повышает защиту от всех простудных болезней. И второй момент: у привитых грипп не дает осложнений — человек вообще не болеет или же переносит болезнь в легкой форме.

— В этом году вакцинация начнется раньше. В область уже приехала детская вакцина от гриппа. Вот-вот появится взрослая. Чтобы создать коллективный иммунитет, нужно привить 60% жителей области. В этом году мы планируем получить 1 млн 645 тыс. доз вакцины от гриппа, — рассказала КП-Челябинск пресс-секретарь областного минздрава Марина Сергеева.

Бесплатная прививка от гриппа положена:

— детям от 6 месяцев до 18 лет;

— врачам, педагогам, работникам транспорта и ЖКХ;

— студентам;

— призывникам;

— беременным женщинам;

— людям 60+;

— людям с хроническими заболеваниями и с лишним весом.

Детей можно привить в поликлинике или дождаться, пока медики выйдут в детские сады и школы. Взрослым прививки ставят в поликлинике по месту жительства. Минздрав также планирует традиционные акции в ТРК.

Плюсы массовых акций: прививку ставят бесплатно абсолютно всем, с собой не нужен ни полис, ни паспорт — главное быть здоровым. Минус: в акциях нельзя участвовать детям.

ДВОЙНАЯ ЗАЩИТА

Вакцинацией также занимаются частные медицинские центры. Их услуги платные, но хлопот с постановкой прививки здесь меньше: можно выбрать удобное время, импортную вакцину и пройти процедуру без очередей.

В частных центрах вакцина от гриппа появится в сентябре. Цена прививки: порядка тысячи — полутора тысяч рублей, сюда включен осмотр доктора.

Минздрав советует также привиться от пневмококка (бактерия вызывает тяжелую пневмонию, обострение синусита, бронхита, отита и менингита). Бесплатно эта прививка положена только детям. В частной клинке вакцина стоит примерно 2,5 тысяч рублей. Еще рублей 500 нужно заложить на осмотр доктора.

Прививки от пневмококка и гриппа можно поставить вместе.

ШПАРГАЛКА С ПОЛЕЗНЫМИ НОМЕРАМИ

Болезнь обычно приходит внезапно. Иногда температура поднимается к вечеру. Если плохо ребенку, то тревога за чадо доводят маму и папу до паники. В такой момент следует понимать, что без помощи докторов даже ночью никто не останется.

Днем участок обслуживают участковые терапевты. Их можно вызвать по телефону своей поликлиники. Но заявки, как правило, принимают до двух часов дня.

Вечером, ночью можно смело звонить в неотложку — они дублируют работу участковых с вечера до утра.

У государственной медицины есть существенный минус: врач, которого вызвали в восемь часов утра, может прийти на вызов к четырем-пяти вечера. Если это для вас неприемлемо, если не можете дозвониться до своей поликлиники, не забывайте про частные центры.

Частные медицинские центры точно так же ведут прием пациентов и отправляют докторов по домам. Могут прислать и скорую. А главное — оформляют больничный. В лабораториях таких клиник можно сделать анализы, у узких специалистов - обследовать организм. И не всегда это стоит дорого.

ПРО ЗАПАС

И последний совет — сделайте запас масок и влажных салфеток. Цены на них уже вряд ли изменятся. Но очень важно, чтобы в нужный момент такие вещи были под рукой — в сумочке или в школьном портфеле.

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