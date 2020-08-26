Рабочие старались сохранить театр в первозданном виде Фото: Ольга Семенюк

Два года челябинской молодежный театр окутан лесами. Из-за капитального ремонта и пандемии здание надолго закрыли для посетителей. Специально для «Комсомольской правды» устроили экскурсию по обновленным помещениям. Показываем, как театр преобразился внутри. А еще в преддверии театрального сезона в Челябинске 2020 мы заглянули к кукольникам и в драмтеатр.

ВОССТАНАВЛИВАЛИ ЗАНОВО

Плановый ремонт молодежного театра в Челябинске на площади Революции идет уже пятый год. За это время в него вложили в общей сложности около 200 миллионов рублей.

Таким зрителей встретит фойе. Фото: Ольга Семенюк

Начинали с фундамента, меняли окна, делали туалеты. За счет бюджета области к саммитам ШОС и БРИКС приводили в порядок кровлю, в настоящее время — делают фасад. На внутренние работы — замену сценического звукового оборудования, кресел, пола в зрительном зале — около 115 миллионов получили из федерального бюджета по нацпроекту «Культура».

Рабочие отреставрировали гардероб, чтобы сохранить театр в первозданном виде. Фото: Ольга Семенюк

— Молодежный театр — это объект культуры федерального значения, поэтому работы внутри здания привлекали специализированную организацию, имеющую лицензию Минкульта России, — говорит замминистра культуры Челябинской области Николай Сазонов. — В зрительской части — фойе, гардеробе, зрительном зале — даже не капитальный ремонт шел, а именно реставрация. У нас был проект, который прошел историко-культурную экспертизу.

Паркет новый. При этом сохранен уникальный рисунок старого и использованы те же породы дерева дуб, лиственница и береза. Фото: Ольга Семенюк

Пандемия, как это ни странно, челябинскому молодежному театру в ремонтных вопросах только помогла. Артисты ушли на самоизоляцию, и строителям не пришлось подстраиваться под график репетиций. Итог — театр полностью готов принять зрителей в своих стенах. Осталось только дождаться официального на то разрешения.

В зрительном зале теперь есть современное световое и звуковое оборудование... Фото: Ольга Семенюк

... и новые, обрамленные дубом, кресла. Их в Челябинск привезли из Москвы, а изготавливали — в Воронеже. Фото: Ольга Семенюк

Директор челябинского молодежного театра Галина Братышева говорит, что ответственность была колоссальная. Реставрировали двери, чтобы была видна фактура дерева, вычищали и выкрашивали каждый вензелек на лепнине, сохраняли рисунок паркета, приклеивая каждую планочку индивидуально.

А это сцена... Фото: Ольга Семенюк

... и современный мощный проектор. Фото: Ольга Семенюк

По нормативам, в зрительном зале молодежного театра предусмотрено два места для инвалидов-колясочников. Увеличение пространства специально согласовывали с комитетом по охране объектов культурного наследия. Чтобы маломобильным посетителям было комфортно, закупили ступенькоходы и провели обучение персонала.

Реставрацию провели и в буфете. Здесь, как во всем помещении театра, установили новые камеры видеонаблюдения. Фото: Ольга Семенюк

За безопасностью зрителей и артистов теперь следят 36 камер и датчики современной пожарной системы. Фото: Ольга Семенюк

— Из соображений безопасности поменяли проводку и систему пожаротушения, — добавил Николай Сазонов. — Но это сейчас все красиво смотрится, а год назад здесь была война по полной программе.

Туалеты ремонтировали больше года. Фото: Ольга Семенюк

СОЗДАДУТ СОВРЕМЕННУЮ СКАЗКУ

Челябинский кукольный театр имени Вольховского по объективным причинам сейчас действительно выглядит, как после бомбежки. Его начали модернизировать в этом году.

Кукольный театр закрыли на ремонт до конца 2022 года. Фото: Ольга Семенюк

— Работы планируем завершить в 2022-м, — говорит Николай Сазонов. — Финансирование разбито на три года. В текущем — 67 миллионов, в следующем — 104 миллиона, в 2022-м — еще 60 миллионов рублей. Кукольный театр — тоже объект культурного наследия, поэтому план такой же, как и в молодежном театре: сначала делаем фасад и кровлю, инженерные сети. Далее на следующий год у нас планируется зрительный зал, административные помещения и благоустройство территории.

Оборудование «укрыли», чтобы не было неприятных последствий ремонта кровли Фото: Ольга Семенюк

Пандемия на ход ремонта не повлияла. В здании уже поменяли систему отопления и электричества, делают новую кровлю, меняют окна, восстанавливают фасад и устанавливают новое световое оборудование зрительного зала.

— В ходе ремонта кровли в период дождей были небольшие подтопления в фойе, — продолжает Николай Сазонов. — Повезло, что крыша многоуровневая, поэтому в части зрительного зала и административных помещений обошлось без ЧП. Ремонт фойе, сцены, замена кресел запланированы на следующий год, а пока идут самые пыльные работы. Уже разрабатывается дизайнерский проект. Если в молодежном театре мы воссоздавали то, что есть, то здесь мы будем создавать современную сказку для детей, чтобы им было интересно сюда приходить.

Не обошлось без подтоплений Фото: Ольга Семенюк

При этом от пластиковых окон в театре решили отказаться. Их уже заменили на дубовые, чтобы вернуть объекту культурного наследия первозданную красоту.

Как рассказал директор государственного научно-производственного центра по охране объектов культурного наследия Челябинской области Михаил Быков, со стороны центрального входа уже начался ремонт фасада, а на цоколе — под искусственным камнем обнаружили натуральный. Его обязательно сохранят.

Малую сцену после ремонта зрители не узнают. А пока она выглядит так. Фото: Ольга Семенюк

Заместитель директора по работе со зрителем челябинского театра кукол имени Вольховского Елена Ильченко объясняет, что в учреждении будут сконцентрированы все современные технологии.

— Здесь будет также система видеонаблюдения, система пожаротушения, — добавил Николай Сазонов. — Последним этапом станет благоустройство территории, чтобы у нас не только внутри, но и снаружи было красиво, и административные помещения.

НЕ ОБОШЛОСЬ БЕЗ ДРАМЫ

Ремонт в челябинском театре драмы имени Наума Орлова завершат в 2020 году. Там идет масштабное обновление знаменитого фасада.

— Задача — обезопасить контур здания, восстановить, так как здание также является объектом культурного наследия, мраморный фасад и входную группу из каслинского литья, воссоздать то, что было потеряно в 90-е годы: скульптуры поэтов и драматургов вокруг театра, — объяснил замминистра культуры Челябинской области Николай Сазонов. — Поэтапно в здании также ремонтируем инженерные сети.

Ремонт фасада театра Драмы планируют завершить в этом году. Фото: Ольга Семенюк

Директор челябинского театра драмы имени Наума Орлова Елена Петрова рассказала, что в период пандемии капитальный ремонт не приостанавливался. Задержки возникали только с поставкой материалов, однако серьезно на сроки это не повлияло.

— Сейчас у нас проходит капитальный ремонт системы автоматического пожаротушения. Идет капитальный ремонт водоснабжения в театре, но это все должно до октября быть отремонтировано, — добавила Елена Петрова. — К 2021 году все работы должны быть исполнены. Но это начало пути — только часть работ, необходимых для капитального ремонта театра. Самое главное — фасад — потому что он представлял опасность. Сейчас с ним есть некоторые вопросы по цвету камня. Решаем их. Важно, чтобы здание было красивым.

Зрители без постановок театра не останутся. Правда, пока идет ремонт, вход будет организован через боковые лестницы.

НЕКУЛЬТУРНЫЕ СКАНДАЛЫ

Ремонт объектов культуры в Челябинске то и дело сопровождается скандалами. Порой они оборачиваются уголовными делами. Так, долгожданное открытие сезона театра оперы и балета в прошлом году было сорвано из-за неготовности помещений. Масштабный ремонт начали поздно из-за того, что аукцион постоянно откладывался, но отвечать за это пришлось директору. А в феврале Следственный комитет Челябинской области возбудил уголовное дело из-за пристройки. По информации от региональной прокуратуры, министрой Челябинской области и учреждение «Челябиоблинвестстрой» приняли объект и оплатили работы, несмотря на то, что в здании оказалось множество недоделок, а подрядчик также не завез мебель.

После прокурорской проверки на компанию «Евразия-Сервис» возбудили уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество в особо крупном размере». Надзорное ведомство считает, что фирма завысила цены на капитальный ремонт здания филармонии. Стоимость контракта оценивалась в 11,7 млн рублей.

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