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Среди тысяч привитых заболели только 14 человек: Челябинск получил полностью обновленную вакцину от гриппа

Рассказываем, от каких штаммов вируса спасет прививка
Ирина ГоллайИрина ГоллайИринаГоллай
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Прививать от гриппа поликлиники области начнут уже на этой неделе.

Прививать от гриппа поликлиники области начнут уже на этой неделе.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В последних числах августа в Челябинской области начнут ставить прививки от гриппа. Свежая вакцина уже поступила в наш регион. В 2020 году ее состав полностью обновили. В этом году в нее включили новые штаммы, чтобы эпидемия гриппа в Челябинске прошла спокойно.

ДРУГИЕ НЕЭФФЕКТИВНЫ

— Состав вакцин на предстоящий эпидемический сезон полностью изменен. Именно эти штаммы Всемирная организация здравоохранения рекомендовала включить в состав свежей вакцины, — говорит заместитель регионального Роспотребнадзора Светлана Лучинина.

Новая вакцина из трех компонентов содержит штаммы:

— A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 (H1N1/pdm09;

— A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2);

— B/Washington/02/2019 (линия Viktoria).

В четырехкомпонентной вакцине дополнительно есть еще один штамм — В/Phuket/3073/2013 (линия Yamagata).

Если вы ставили прививку в прошлом году, знайте, что в этом она уже не поможет, так как рассчитана на поражение старой армии вирусов. Уколитесь еще раз.

А в эффективности такого способа профилактики можно не сомневаться.

— Среди всех привитых от гриппа прошлой зимой заболели всего 14 человек. То есть привитые люди практически не болеют. Это лишний раз подтверждает высокую эффективность вакцин, — говорит Светлана Лучинина.

ИММУНИТЕТ ФОРМИРУЕТСЯ МЕСЯЦ

Этой осенью также эпидемиологи опасаются микст-инфекций. Человек может подхватить пару или несколько вирусов сразу. К примеру, грипп и коронавирус. Больному будет непросто перенести двойной или тройной удар по организму. Лучше всего заранее защитить себя от болезней, которые можно предупредить. ВОЗ советует людям по всему миру привиться от гриппа и пневмококковой инфекции.

— В прошлом году от гриппа привили 48% южноуральцев. В этом году мы надеемся поднять цифру до 60%. Совершенно бесплатно прививку получат 1,6 млн жителей области, — говорит пресс-секретарь областного минздрава Марина Сергеева.

Бесплатная вакцина положена:

— детям от 6 месяцев до 18 лет;

— врачам, педагогам, работникам транспорта и ЖКХ;

— студентам;

— призывникам;

— беременным женщинам;

— людям 60+;

— людям с хроническими заболеваниями и с лишним весом.

При этом любой желающий старше 18 лет сможет привиться во время массовых профилактических акций в больших ТРК. Кроме того, медики обещают бесплатно ставить прививки на избирательных участках во время выборов в Заксобрание области.

— Сейчас на территории Челябинской области случаев гриппа нет. Поэтому август считается благоприятным месяцем для вакцинации. Помните, что для создания полноценного иммунитета организму нужен один месяц, а длительность иммунитета после прививки от гриппа составляет около года, — напоминает Светлана Лучинина.

Вакцинация продлится до 1 декабря.

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