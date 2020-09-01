В Челябинской области две семьи, переболевшие коронавирусом, вынуждены отправить детей на учебу без анализа

Татьяна и Игорь заболели в начале августа. До сих пор их детей не проверили на коронавирус. Фото: из архива героя публикации

Жители Магнитогорска Татьяна и Игорь Обертий слегли с ковидом в начале августа. Однако у их детей, 20-летнего сына и 11-летней дочери, до сих пор не взяли анализы. Семья обратилась с вопросом в Роспотребнадзор, но там ответили, что супруги вообще не числятся в базе как заболевшие коронавирусом.

ГОТОВЫ БЫЛИ УМОЛЯТЬ О ГОСПИТАЛИЗАЦИИ

Первым в семье занемог сын — 30 июля у парня поднялась температура. Родители вызвали участкового врача.

— Мы сразу попросили взять анализ. А если у сына коронавирус? Мы же всей семьей ляжем. Врач сказала: «У вашего сына признаков ковида нет, а у нас предписание — брать анализ только если есть какие-то признаки». Отправила сына к лору и рекомендовала для успокоения души сделать рентген легких. Но в нашей поликлинике к лору попасть очень тяжело — очереди, а в очереди на рентген можно вообще весь день просидеть, а у сына слабость. Я его записала в платную клинику, — рассказала КП-Челябинск Татьяна Обертий.

Вскоре молодой человек перестал чувствовать запахи и вкус еды — а это один из признаков ковида. Однако в частной клинике ему поставили гайморит. 5 августа слегли с температурой Татьяна и Игорь.

— Температура подскочила вечером, после работы. На следующий день к нам пришел участковый врач. Сказала, что у нас ОРВИ, назначила лечение. Мы пролежали несколько дней. Было очень плохо, мы никогда так не болели: рвота, понос, температура, сильная головная боль. 8 августа вызвали скорую, — продолжает Татьяна. — Нас повезли в поликлинику на КТ. Нам поставили КТ-1 — поражение легких до 25%, сказали, что с таким поражением в больницу не кладут. Поставили ковид под вопросом. Назначили антибиотики. Мы пили их, но становилось все хуже. После КТ к нам должна была прийти участковый врач, но прошло три дня, а она нас так и не посетила.

По словам Татьяны, тест на коронавирус ей и мужу сделали только 11 августа. В этот день супругам стало так плохо, что они вновь вызвали скорую и готовы были умолять медиков о госпитализации:

— Уже ничего не помогало: температура 38,7 уже не сбивалась. Скорую мы ждали часа четыре. Собрали сумку, я думала, буду умолять, чтобы нас забрали в больницу — я не хочу умирать, это уже был крик души. Так мы и попали в больницу, в руки замечательных врачей, которые нас вытащили: Раисы Васильевны Борисовой и Тумановой Василисы Сергеевны. В первый день нам поставили по девять уколов и капельницу. Представляете, как нас довели. Когда нас привезли, мой муж практически не мог идти, он зашел в приемный покой и упал на кушетку. Если бы все было своевременно, неужели надо доводить людей до такого. Слава Богу мы остались живы.

При этом Татьяна отмечает, что в медики в ковидном отделении делали все, чтобы пациенты скорее пошли на поправку.

— Какие человечные, какие профессиональные у нас врачи! Они в этих костюмах ходят с утра до вечера, в обморок падают. Крутятся, как белки, но при этом еще подбадривают пациентов: «Да все будет хорошо, вы выздоровеете, вас же дома дети ждут!».

Родители беспокоятся за безопасность не только своих детей, но и чужих.

«ВДРУГ ДЕТИ — НОСИТЕЛИ ВИРУСА?»

Супруги 11 дней лежали в больнице. Все это время сын и дочь были дома. Татьяна утверждает, что постановление на самоизоляцию детям не выдали. Однако они изолировались сами. Никуда не выходили, даже продукты им привозили родственники и оставляли под дверью. Сын сейчас уже чувствует себя хорошо, а у дочери никакие симптомы так и не проявились.

— Первый раз я позвонила начальнику Роспотребнадзора, когда мы еще были в больнице, 21 августа, — говорит Татьяна. — Но нам сказали, что нас нет ни в одной базе заболевших! И это после двух положительных тестов! Хотя моя лечащая врач нашла нас. Обещали разобраться, подготовить предписание. Во второй раз записали мой номер, номер сына, чтобы позвонить напрямую, чтобы дети были дома и к ним пришли взять анализ. Прошло больше недели, никто так и не пришел и не позвонил, тесты так и не взяты. И скорее всего, уже тесты ничего и не покажут, так как прошло много времени. Получается, чтобы узнать, переболели ли дети, я должна заплатить 4 тысячи за анализы на антитела за двоих детей. Завтра 1 сентября, мои дети пойдут в школу и университет, а возможно они носители вируса!

СЛУЧАЙ НЕ ЕДИНИЧНЫЙ

В похожей ситуации оказалась и подруга Татьяны, Ольга Жуматий. Она тоже мама двоих детей — 20 и 15 лет. Также была госпитализирована с мужем в начале августа.

— Когда у меня стал известен положительный результат, Роспотребнадзор в этот же день позвонили и спросили про контакты. Сыновьям принесли предписание, что они должны быть на самоизоляции.

К младшему пришли из детской поликлиники, взяли на анализ на ковид, а к старшему так и не пришли. И это имея в квартире положительный результат у мамы. Наверное, поликлиника отнеслась к этому несерьезно, потому что Роспотребнадзор предписание выдал. Сегодня я была у заведующей поликлиники, спрашивала, почему такое упущение, Роспотребнадзор все принес. Заведующая ничего не ответила, сказала, что, видимо, да, где-то что-то упустили, — говорит Ольга.

У младшего сына тест дал отрицательный результат. Родителям остается только надеяться, что старший не заразился. Сейчас оба парня чувствуют себя хорошо.

Ольга отмечает, что их с мужем тоже госпитализировали поздно. Супругу анализ на коронавирус взяли только после того, как он платно прошел компьютерную томографию. Хотя супруги сообщали участковому медику, что у них был контакт с заболевшим на работе. Ольгу сначала отправили на флюорографию, и обследование не выявило отклонений. А через два дня ее госпитализировали с поражением легких более 70%.

Редакция газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» отправила запрос в Управление Роспотребнадзора по Челябинской области с просьбой прокомментировать эти истории.

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