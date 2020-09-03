Мошенники под видом полицейских выманили у жителя Челябинска миллион рублей

Сначала мужчине предложили получить компенсацию, затем другие «услуги» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

60-летний челябинец стал жертвой телефонных мошенников, которые, представившись полицейскими, выманили у него 1 млн рублей.

— Собеседник представился сотрудником полиции и сообщил, что ему полагается денежная компенсация в размере 580 тыс. рублей за ранее приобретенные им лекарственные препараты. Потерпевший действительно около двух лет назад приобретал лекарства через Интернет, поэтому никаких подозрений или сомнений при разговоре, у него не возникло, — рассказали в пресс-службе УМВД по Челябинску.

В течение нескольких дней мошенники несколько звонили мужчине и выманивали по 100-300 тыс. рублей то для открытия счета, то для сохранности депозитной ячейки, то для доставки денег. В общей сложности он перевел 1 млн рублей. Когда сбережения закончились, он брал кредиты.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Преступникам грозит до десяти лет лишения свободы.

В полиции напоминают, что сотрудники правоохранительных органов не занимаются выплатами компенсаций.

— Такие звонки совершают только мошенники, даже если они обращаются к Вам по имени и отчеству, — подчеркнули в УМВД города.

В последнее время по всей стране активно процветает телефонное мошенничество. Самая распространенная схема: звонки под видом банковских работников. Жертве сообщают о попытке списания денег в другом городе и предлагают перевести их на более безопасный счет. Недавно такой звонок поступил журналисту «Комсомолки». Поняв, что его раскусили, мошенник перешел на оскорбления. Мы записали его слова.

Как еще выманивают деньги у доверчивых граждан? Совместно с полицией мы собрали топ-10 схем. Прочитайте, чтобы не попасться.

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