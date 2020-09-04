На сцене мюзикл, права на который принадлежат Ани Лорак, еще никто не ставил. Фото: Anilorak.ua, Commons.wikimedia.org, Ольга Семенюк (коллаж)

В челябинском драмтеатре поставят новогодний мюзикл «Снежная королева», права на постановку которого принадлежат российской и украинской певице Ани Лорак. Организаторы взялись за сказку, несмотря на недавний скандал с одноименным ледовым шоу, чтобы вернуть произведению доброе имя.

— Над проектом будет работать питерская команда во главе с молодым режиссером Ильей Архиповым, — рассказала корреспонденту КП-Челябинск директор театра драмы имени Наума Орлова Елена Петрова. — Написан мюзикл «Снежная королева» в 1996 году. Правами на него обладает певица Ани Лорак, и до нас его еще никто не ставил. Существует только аудиоверсия.

Сколько придется заплатить за постановку известной артистке, пока не говорят. Но подготовка к новогодней кампании в драмтеатре идет полным ходом: готовят эскизы костюмов, декораций, сценографии и музыкальные треки.

— Мы взялись за сказку «Снежная королева», несмотря на скандал с одноименным ледовым шоу, который был в предыдущую новогоднюю кампанию. Потому что Ганс Христиан Андерсен и его произведение не виноваты, что какие-то недобросовестные люди тогда взялись за постановку, — объяснила Елена Петрова. — Хотим вернуть для челябинцев это доброе имя.

Эскизы сценографии, костюмов и декораций к спектаклю в театре драмы начали готовить летом. Фото: Ольга Семенюк

Снежная королева на сцене театра драмы предстанет перед зрителями в образе царствующей женщины. В четырех вариантах костюмов зрители увидят образы гейши, королевы, боярыни и воительницы. При этом история будет нести добро: организаторы планируют раскрыть и положительные черты характера персонажа.

Семейный мюзикл рассчитан на детей с четырех лет. Специально для постановки в Челябинске режиссер делает особую аранжировку музыкальных песен, чтобы малыши, выходя из зала, их пели.

— Наша большая сцена и зрители разных возрастов предрасполагают к организации новогоднего представления именно с элементами шоу, потому что удержать внимание маленького ребенка просто рассказом сказки очень сложно, — добавила Елена Петрова.

СКАНДАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

В январе 2020 года в ледовой арене «Трактор» людям показали ледовое шоу «Снежная королева». Вместо обещанного грандиозного представления с 5D-эффектами и рекордным количеством артистов зрители увидели постановку «на уровне школьного концерта» с неприличными шутками. Причем за билеты зрители отдали 1500 рублей. После это антимонопольщики получили одно коллективное (его подписали 292 человека) и шесть личных заявлений от людей, и признали рекламу организаторов недостоверной.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил провести служебную проверку организации мероприятия, чтобы понять роль чиновников в согласовании проведения спектакля на льду. В официальную программу новогодних празднеств «Снежная королева» не входила. Хотя билеты активно распространяли министерства спорта и образования.

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