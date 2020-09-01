В Челябинск на состязания приедет первая в истории легкой атлетики трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене. Фото: Rusathletics.com

Первый в истории Челябинска чемпионат России по легкой атлетике, который 8-11 сентября примет стадион имени Елены Елесиной, пройдет с участием зрителей, но на площадке одновременно смогут находиться не более 50 спортсменов. При этом на самые крупные после ослабления коронавирусного режима повышенной готовности состязания приедут звездные участники. Среди них — трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене.

— В Челябинске выступят самые яркие звезды легкой атлетики: первая в мире трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту несравненная Мария Ласицкене, олимпийская чемпионка 2012 года Анна Чичерова, — рассказал КП-Челябинск пресс-секретарь регионального Минспорта Виталий Визаулин. — У мужчин противостояние будет не менее захватывающим. В Челябинске выступят главные звёзды-высотники — вице-чемпион мира 2019 года Михаил Акименко и обладатель бронзы прошлогоднего чемпионата мира Илья Иванюк, который в активе сезона уже имеет прыжок на 2,30 метра, а это второй результат сезона в мире.

В заявке — легендарный барьерист Сергей Шубенков, действующая чемпионка мира по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова и многие другие. На сегодняшний день точное число участников неизвестно, но организаторы ожидают, что их будет не менее 500. Они разыграют 42 комплекта медалей в 23 дисциплинах легкой атлетики.

Челябинск будет принимать легкоатлетический чемпионат России впервые. Стадион Елесиной уже полностью готов к проведению состязаний. Он отвечает всем требованиям Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА): там уложено современное покрытие Mondo, а оборудование полностью сертифицировано.

— Мы ранее неоднократно говорили о своем желании принять сильнейших легкоатлетов страны, — говорит министр спорта Челябинской области Леонид Одер. — Год назад во время визита главного тренера сборной России по легкой атлетике Юрия Борзаковского в Челябинск мы заявили о своей готовности провести соревнования на самом высоком уровне. Надеялись выиграть право на проведение турнира в 2021 году. В связи с пандемией коронавируса проведение чемпионата России по легкой атлетике неоднократно переносилось. И сейчас, получив предложение провести турнир в Челябинске, было бы неправильно упустить такой шанс.

Спортивный чиновник уточнил, что в условиях пандемии COVID-19 организаторы учтут все предписания и рекомендации Роспотребнадзора. Так, на спортивном объекте смогут находиться не более 50 спортсменов. Выполнить это требование будет несложно — в течение четырех соревновательных дней одновременно на стадионе будут проводить только часть дисциплин. При этом размеры соревновательных зон позволяют обеспечить социальную дистанцию между участниками и судьями.

В середине августа проведение чемпионата России из-за пандемии коронавируса оказалось под угрозой срыва, но Роспотребнадзор в итоге дал добро на проведение состязаний в Челябинске.

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