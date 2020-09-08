На карантин и на дистант: как будут работать школы Челябинской области при выявлении ковида у учеников

Сейчас ежедневно на входе в школу у детей измеряют температуру. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Первая учебная неделя позади. Пока в школах все спокойно — ни одного ученика с коронавирусом не выявлено. Об этом сообщили в пресс-службе минобразования региона. Однако на случай если кто-то из детей или педагогов заболеет, алгоритм действий уже выработан. КП-Челябинск выяснила, как будут работать школы Челябинской области при выявлении ковида у ученика или учителя.

ЕСЛИ ЗАБОЛЕЛ ОДИН УЧЕНИК

Так, если даже у одного ученика обнаружат COVID-19, на двухнедельный карантин отправится весь класс вместе с учителем. Учебу при этом ребята продолжат дистанционно. Об этом сообщила вице-губернатор региона Ирина Гехт.

Если ковидом заболеет член семьи учащегося, но сам ребенок при этом будет здоров, его отправят на изоляцию, а класс будет учиться в прежнем режиме.

ЕСЛИ ЗАБОЛЕЛ УЧИТЕЛЬ

В случае если вирус выявят у учителя, на карантин уйдет весь класс. А если — у педагога-предметника, домой отправят всех детей и коллег, с кем он контактировал.

А вот при каком проценте заболевших школы будут переводить на дистанционное обучение, пока неизвестно.

— Это устанавливает Роспотребнадзор вместе с минздравом. Пока такой порог не определен. Документы в работе, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе министерства образования и науки Челябинской области.

ПРИ ЛЮБОМ ОТСУТСТВИИ — СПРАВКА О НЕКОНТАКТНОСТИ

Со 2 сентября южноуральские школы мониторят заболеваемость ОРВИ среди детей. Каждый день до 11 часов они готовят отчеты, где прописывают общее число учащихся и число детей с симптомами.

— При повышенной температуре ребенка отправят в школьный медпункт. Сразу же оповестят родителей. А родители уже либо поведут его к педиатру, либо вместе с педагогами вызовут скорую, смотря по состоянию. Если состояние нетяжелое, просто пойдут ко врачу, на прием попадут в этот же день. Если что-то выявится, будет оповещена школа и класс, — добавили в пресс-службе минобразования.

Кроме того, некоторые челябинские школы просят родителей предоставлять справки о неконтактности, даже если ребенок один день отсутствовал на занятиях.

— Если у ребенка, например, заболел живот и мы решили подстраховаться, не отправили его в школу, нужно принести справку и заявление на имя директора. Или даже если ребенок уезжал на спортивные соревнования и педагогам об этом прекрасно известно, — рассказала мама ученика одной из городских школ.

С родителей взяли расписку, что если ребенок заболеет или у него будет контакт с больным, они немедленно сообщат об этом классному руководителю. Фото: читатель КП

Напомним, число заболевших коронавирусом в Челябинской области подбирается уже к 15 тысячам.

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