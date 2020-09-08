Роспотребнадзор: случай с коронавирусом в 80-й гимназии Челябинска не единичный

Нормальная температура еще не гарантирует, что ребенок здоров. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во вторник, 8 сентября, один из классов в Челябинске отправили на карантин. Ребенок-четвероклашка оказался контактным по коронавирусу. Информацию КП-Челябинск рассказали родители, а потом подтвердили в самом учебном заведении. Как оказалось, этот случай не единичный.

— На контроле Роспотребнадзора еще несколько подозрительных случаев. В каждом мы определяем круг контактных лиц и проводим необходимые санитарные мероприятия. Решение о введении карантина принимается в самой школе, — рассказала «Комсомолке» заместитель руководителя Роспотребнадзора по Челябинской области Светлана Лучинина.

В случае с 80-й гимназией, по словам чиновницы, дальнейшие мероприятия будут зависеть от результата теста на ковид. Если у школьника также обнаружат коронавирус, все его одноклассники проведут на карантине не менее двух недель. Если ребенок не заразился, детям позволят вернуться в школу гораздо раньше, а пока в классе провели дезинфекцию.

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