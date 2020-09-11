А где звезды? За последние пять лет в Челябинске самая скудная программа на День города

В 2018 году хедлайнером была группа «Би-2» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В этом году челябинцев ждет не самая звездная программа на День города. Администрация решила обойтись без известных музыкальных исполнителей, поэтому знакомые имена услышат только любители КВН — 13 сентября в парке Пушкина выступит команда «Уездный город».

В связи с чем было принято решение не приглашать музыкальных звезд — неизвестно, ведь даже в Копейск приехали группа «Кар-Мэн» и DJ Леонид Руденко. Более насыщенной получилась и свадебная программа внучки олигарха Аристова — там гостей развлекали Филипп Киркоров, Вера Брежнева, а вели шоу Сергей Светлаков и Алла Михеева.

При этом за прошедшие пять лет мэрия не скупилась на звезд. В прошлом году знаменитости даже не уместились на одной площадке. На площади Революции концерт вел Дмитрий Нагиев, а своими песнями челябинцев радовали Владимир Пресняков с супругой Натальей Подольской и группа «А-Студио». Возле ледовой арены «Трактор» выступали кумиры молодежи — Тимати и Feduk.

На выступление Тимати надел майку ХК «Трактор» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Feduk исполнил свои самые известные хиты Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В 2018 году празднование было еще ярче. В город приехали Митя Фомин, «Уральские пельмени», Вован из «Реальных пацанов», а вишенкой на торте была группа «Би-2», которая дала феерическое шоу для южноуральцев. Причем тогдашний мэр Евгений Тефтелев сомневался насчет известных рокеров и спрашивал у своих помощников, нормальная ли эта группа. К счастью, он доверился вкусам организаторов и порадовал горожан.

Шура и Лева никого не оставили равнодушными Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Митя Фомин выступал без всем известной группы «Hi-Fi» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Гремящие в нулевых группы «Корни» и «Фабрика» приезжали в Челябинск в 2017 году. Тогда они выступали на Театральной площади, а вот на площади Революции свои песни исполняли группа «Градусы» и легендарный Олег Газманов.

Для Олега Газманова старость — какая-то шутка Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Группа «Градусы» широко известна благодаря хитам «Режиссер» и «Голая» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Еще годом ранее Челябинск отмечал юбилей — 280 лет, приехали звезды для всех возрастов. Старшее поколение радовал Лев Лещенко, а для молодежи выступали певица Елка, группа Пицца и рэпер Баста.

Заслуженный артист РФ Лев Лещенко много лет радует своими песнями Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Празднование в 2015 году прошло скромнее, но и тогда приезжали звезды. На площади выступали группы «Смысловые галлюцинации» и «5sta family».

Любители русского рока особенно насладились «Смысловыми галлюцинациями» Фото: kp.ru

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