День города в Челябинске 2020: прямая онлайн-трансляция

Концерта на площади не будет. Зато можно отдохнуть на ярмарке Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

12 и 13 сентября Челябинск отпразднует 284-летие. Точной датой основания считается 13 сентября, когда полковник Алексей (Кутлу-Мухаммеед) Тевкелев заложил город «в урочище Челяби от Миясской крепости в тридцати верстах». В режиме прямой онлайн-трансляции мы будем рассказывать, как проходит День города в Челябинске 2020.

Челябинцы опасались, что коронавирус оставит их без праздника. В этом году многие мероприятия, в том числе празднование 75-летний Великой Победы, проходили виртуально. «Живые» гулянья на День города будут. Найти развлечение по душе можно по ссылке.

В этом году программа на День города не самая звездная. Знакомые имена услышат только любители КВН. В воскресенье в горсаду имени Пушкина выступит команда «Уездный город». Остается только вспоминать, кто зажигал на празднике раньше.

В официальную афишу мероприятий не попал салют. Не волнуйтесь! Фейерверк будет. В субботу, 12 сентября, приходите на набережную реки Миасс к 22:00. Запускать пиротехнику будут с площадки у Торгового центра.

Во время праздничных гуляний не забывайте о соблюдении социальной дистанции и масочного режима. Если вы почувствовали себя плохо, оставайтесь дома.

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