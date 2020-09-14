Мы призывали - мы привились! Фото: Валентина ВАГАНОВА

Несколько месяцев мы призывали челябинцев прививаться от гриппа. А недавно сделали это сами. Кто-то даже — с детьми. Сейчас расскажем, почему решили уколоться, несмотря на свои страхи и пандемию коронавируса.

ИЗ ЖЕЛАЮЩИХ ПРИВИТЬСЯ — ОЧЕРЕДЬ

Поликлиника ГКБ № 1 на Воровского ближе всех к нашей редакции. Прививать журналистов медикам не в новинку — представителей прессы здесь массово прививают который год.

Посещать поликлиники в пандемию то еще удовольствие. Но в ГКБ№ 1 здоровые и больные разведены. Прививки ставят в обособленном отделении, где минимальный риск подцепить вирус. Если, конечно, ты носишь маску.

У медсестры Екатерины Коротовской легкая рука - ее укол практически не ощущаешь. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Медики говорят, от желающих уколоться этой осенью нет отбоя. Люди напуганы вероятностью подхватить микст-инфекцию, то есть несколько вирусов сразу. От ковида, увы, еще нет надежной защиты. Зато сегодня можно предупредить заражение гриппом. По данным ВОЗ, уже осенью Россия может столкнуться с тремя новыми штаммами гриппа. В памяти нашего иммунитета информации о них нет. А это значит, что заболевших может быть больше, а сама болезнь — дать серьезные осложнения.

— Люди сами идут к нам потоком. Поликлиника уже привила 25% закрепленных за ней пациентов. И это в пять раз больше, чем к началу осени в прошлом году. У челябинцев вообще вырос интерес к вакцинации. Взрослые стали чаще прививать от кори, от клещевого энцефалита и столбняка, — говорит врач-терапевт прививочного кабинета при поликлинике ГКБ № 1 Ольга Рябчикова.

ДВЕ ВАКЦИНЫ, И ОБЕ БЕЗ ПОБОЧЕК

Первыми на осмотр к Ольге Рябчиковой отправились контент-директор КП-Челябинск Светлана Уфимцева и ведущая радио «Комсомольская правда»-Челябинск» ( 93,5 FM) Лидия Андреева.

— Каждый день в радиостудию приходят гости. А значит, шансы подхватить вирус растут. Ставить прививку мне удается не каждый год. Но я стараюсь это делать. Не хочу болеть сама. И не хочу заражать гостей редакции и своих близких, — говорит Лидия.

Радиоведущая Лидия Андреева привилась, чтобы зимой без опаски встречать гостей студии. Фото: Валентина ВАГАНОВА

— Я понимаю, что прививка от гриппа не дает 100% гарантии, что я могу все-таки заболеть. Но болезнь в этом случае будет легкой, без осложнений. Я и муж прививаемся каждый год. У нас трое детей, и они, кстати, уже привились. Если будет возможность привиться от коронавируса, мы используем ее тоже, — замечает Светлана.

Перед прививкой Ольга Рябчикова измеряет всем температуру и уровень кислорода в крови, смотрит на общее самочувствие девушек. Все показатели у «комсомолок» в порядке. Можно идти в прививочный кабинет.

Перед прививкой всем взрослым измеряют температуру и уровень кислорода в крови. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Девушкам предлагают две вакцины на выбор, обе они российские. У «Совигрипп» нет каких-то ограничений. Ее ставят всем взрослым без исключений. «Флю-М» считается более чистой и подходит аллергикам, к тому же она дает более сильный иммунный ответ. Но ее не испытывали на людях старше 60 лет, поэтому пациентам в возрасте ее не предлагают.

— «Совигрипп» и «Флю-М» содержат совершенно одинаковый набор штаммов. Обе они хорошо переносятся и не вызывают каких-то неприятных ощущений. У кого-то сможет подняться небольшая температура, а на месте укола появится уплотнение. Но все это пройдет. Главное в день прививки не ходить в баню, сауну, не тереть место укола. Если вы все-таки намочили прививку, следует аккуратно промокнуть укол полотенцем, — советует медсестра Екатерина Коротовская.

КОМУ НЕЛЬЗЯ

Поля и Паша — брат и сестра. На прививку их привела журналист Лидия Пескова.

— В прошлом году вакцину в садики, школы привезли поздно. Павел даже успел заболеть, а простуда закончилась пневмонией. Так что в этом году мы уже не рискуем — прививаемся в числе первых, — говорит Лидия.

Доктор Виктор Юрасов смотрит, здоровы ли дети. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Ребят осматривает детский доктор Виктор Юрасов. В ГКБ № 1 он заведует детским кардиоотделением.

— У любой прививки есть противопоказания. Например, вакцину не вводят, если у человека низкий гемоглобин или острая фаза хронического заболевания. В данном случае важно, чтобы не было проявлений простуды: насморка, кашля, температуры. Если дома болеют папа и мама, ставить прививку тоже нельзя, — предупреждает Виктор Юрасов.

Дети привиты - обошлось без слез. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Никаких отклонений у ребят нет, и они отправляются в процедурку.

— Я первый, первый! — опережает старшую сестру Павел.

Мальчишка знает, что «зимняя прививка» защитит его от коварного вируса, а простуда не спутает его планы на эту зиму.

СТРАШНО, НО ОБЯЗАТЕЛЬНО

Прививку от гриппа журналист Валентина Ваганова ставит первый раз в жизни.

Журналист Валентина Ваганова прививалась от гриппа первый раз в жизни. Фото: Валентина ВАГАНОВА

— Я долго думала. Знаю историю, когда после прививки у человека три дня ломило все тело. Но все-таки соглашаюсь. Я боюсь подхватить микст-инфекцию, — говорит Валентина.

Кстати, Валя единственный человек из редакции, у кого после прививки поднялась небольшая температура.

— Меня об этом предупреждали. Я была готова. И не жалею, что все же привилась, — признается она.

Кому в Челябинске положена бесплатная прививка от гриппа и какие вакцины помогут пережить пандемию коронавируса, мы рассказали в отдельном материале.

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