Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 13 сентября 2020: День города и выборы во время пандемии

Последние новости по коронавуирсу в Челябинской области Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Каждый день в Челябинской области продолжают фиксировать более 70 зараженных коронавирусом. На ранее утро 13 сентября зафиксировали 79 новых случаев, среди них три школьника. С начала пандемии в регионе заболели 15304 человека. Пальму первенства попрежнему держит Челябинск, где уже заболеем более шести тысяч горожан.

Инфографика: коронавирус74.рф

Также за последний день из больниц выписали и отправили домой 64 южноуральца. Всего регионе 12116 человек уже перенесли COVID-19.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

За сутки скончалось еще четверо заболевших. У всех коронавирус был сопутствующим заболеванием:

— пациентка, 74 года: атеросклеротическая болезнь сердца, хроническая сердечная недостаточность;

— пациент, 78 лет: сахарный диабет, острый инфаркт миокарда;

— пациентка, 79 лет: гипертоническая болезнь, мелкоочаговый кардиосклероз;

— пациентка, 81 год: крайняя степень ожирения, острая сердечная недостаточность.

Коронавиурс в Челябинске

В субботу, 12 сентября, Челябинск отмечал 284-летие. Несмотря на то, что пандемия еще остается нашей реальностью, челябинцы вышли на улицу, чтобы насладиться мероприятиями, приготовленными для них. Например, в парке им. Гагарина прошел второй рок-фестиваль «В ритме рока», а в «Саду победы» выступила группа «Ариэль». Подробнее обо всех ярких событиях Дня города можно узнать в нашей трансляции.

Вот так выглядела дорога возле «Юности» перед началом салюта Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Конечно же, украшением вечера стал салют возле Торгового центра, на которой пришла посмотреть целая толпа народа.

Кстати, на этом праздник не заканчивается. Продолжение банкета будет сегодня.

Коронавирус в Челябинской области

Пока в Челябинске во всю отмечают День города, в области проходят выборы. Кстати, в этом году из-за пандемии у избирателей появилось два дополнительных дня голосования.

В первый день голосования, по данным регионального избиркома, на участки пришло 9,41% избирателей (245 145 человек).

Сегодня, 13 сентября, участки откроют свои двери в 8:00 и закроются в 20:00. Также проголосовать можно и не выходя из дома, только если у вас есть уважительная причина. Для этого нужно обратиться в свою избирательную комиссию до 14:00.

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