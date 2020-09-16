Брали саженцами и деньгами: прокуратура подтвердила поборы в школах Челябинска

Поборы не прекращаются даже летом, когда школы закрыты.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Прокуратура Челябинска проверила несколько городских школ, где родители жаловались на поборы. Факты незаконного сбора денег подтвердились.
ШКОЛА № 148
В разгар лета в родительский чат пришло сообщение от учителя. Семьи просили скинуться на покупку рециркулятора. Причем в течение нескольких дней.
Родителей возмутила категоричная постановка вопроса — они пожаловались в «Комсомолку». А мы узнали, что вести такой сбор школа может исключительно на добровольной основе. К тому школа объявила тендер на покупку приборов. А это значит, что деньги на них уже были.
— Проверка подтвердила факт принудительного сбора денег под видом «добровольных пожертвований». Деньги использовались школой на материально-техническое обеспечение, в том числе на покупку рециркуляторов, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.
ШКОЛА № 71
В школе № 71 родителей попросили принять участие в озеленении территории. Дело хорошее, но, похоже, просьба принести саженцы показалась родителям также излишне категоричной.
— Школа организовала сбор саженцев в целях компенсационной высадки зеленых насаждений. Фактически на родителей возложили обязанность оказать школе материальную помощь, — комментирует Наталья Мамаева.
ШКОЛА № 104
Уже в начале учебного года в школе № 104 школьникам не хватило учебников по истории и литературе. Несколько книг не досчитались в одиннадцатом классе. Разбираться в конфликте пришлось первому вице-губернатору области Ирине Гехт. Чиновник не поленилась и заехала в школу лично.
Книги тогда нашли — взяли в обменном фонде, куда учебные заведения сообщают об излишках учебников. Однако прокуратура сочла, что права детей также были нарушены.
— Главе Челябинска Наталье Котовой и председателю Комитета по делам образования города Светлане Портье внесены представления об устранении нарушений. А на директора лицея № 71 заведено административно дело о самоуправстве, — сообщила Наталья Мамаева.
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