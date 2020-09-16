В ГУФСИН Челябинской области прокомментировали смерть Максима Марцинкевича, известного как Тесак

Максим Марцинкевич Фото: kp.by

Известного активиста Максима Марцинкевича нашли мертвым в одиночной камере СИЗО № 3 Челябинска. В ГУФСИН Челябинской области сообщили, что началась проверка.

— Тело 36-летнего мужчины было найдено сегодня утром в одиночной камере, — сообщили в пресс-службе ГУФСИН Челябинской области. — Предварительная причина смерти — суицид. На место происшествия прибыли медицинские работники, которые провели комплекс реанимационных мероприятий, но положительного результата они не дали.

Следственный комитет также начал доследственную проверку.

— В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти? — сообщил Старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Рядом с телом Тесака была найдена предсмертная записка, в которой он заявил, что не хочет доставлять неприятностей администрации СИЗО и попросил передать своей супруге книгу и дневник.

Предсмертная записка Тесака Фото: телеграм канал 2ch

Тело Марцинкевича нашли в камере сегодня утром. Мужчина был осужден по ч. 2 ст. 162 «Разбой», ст. 213 «Хулиганство» и ч. 3 ст. 69 «Наказание по совокупности преступлений». В Челябинске он находился временно, ждал отправления в Москву.

«Комсомолка» собрала всю информацию о том, чем прославился Тесак.

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