Адвокат Тесака потребовал возбудить уголовное дело об убийстве в Челябинске

Максим Марцинкевич. Фото ТАСС / Сергей Савостьянов

Адвокат Тесака Алексей Михальчик считает, что смерть его клиента не была связана с самоубийством. Он подал заявление в Следственный комитет с просьбой провести детальную проверку всех обстоятельств произошедшего и возбудить уголовное дело об убийстве.

— Полагаю, что смерть наступила в результате убийства. Марцинкевич М.С. морально устойчивый, волевой человек, который никогда не высказывал суицидальных намерений. 09.09.20. он жаловался защитнику на пытки, которым его подвергают с целью склонения его к признанию в совершении преступлений, которые он не совершал», — говорится в заявлении адвоката.

Фото: facebook.com / Алексей Михальчик

Напомним, тело Максима Марцинкевича нашли сегодня утром в челябинском СИЗО № 3. Там он находился временно, готовился к отправлению в Москву. Рядом лежала предсмертная записка.

Максим Марцинкевич, известный широкой аудитории как Тесак, прославился благодаря своей неоднозначной деятельности. Его трижды признавали виновным в экстремизме. В июне 2017 года суд вынес обвинительный приговор в отношении Марцинкевича и еще девяти фигурантов дела. Инстанция постановила, что под предлогом осуществления социально значимых проектов Тесак и его последователи в 2013-2014 годах совершали в Москве разбойные нападения на граждан.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru