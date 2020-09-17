Депутаты, вошедшие в новый созыв Заксобрания, будут работать до 2025 года. Фото: облизбирком

Сегодня, 17 сентября, в избиркоме Челябинской области утвердили новый состав Законодательного Собрания региона. По результатам прошедших выборов в него вошли представители шести партий — такого в Челябинской области еще не было. Утвержденные депутаты будут работать до 2025 года.

Сколько мест в Заксобрании получат партии

Председатель облизбиркома Сергей Обертас озвучил. сколько мандатов получат прошедшие партии:

Зеленая альтернатива — 1

ЛДПР — 3

Единая Россия —15

КПРФ — 4

Партия пенсионеров — 2

Справедливая Россия — 5

Сейчас партии определяются со списком кандидатов, которые получат депутатский мандат. Интригу держит «Единая Россия», список которой возглавляли губернатор Алексей Текслер, спикер Заксобрания Владимир Мякуш и детский омбудсмен Евгения Майорова. Пока неизвестно сохранит ли свой пост председатель Заксобрания. 16 сентября на политсовете партии объявили, что председателем регионального отделения вместо Владимира Мякуша станет губернатор Алексей Текслер.

От партии «Справедливая Россия» в Заксобрание вошли Василий Швецов, Ольга Мухометьярова, Владимир Бекишев, Павел Жолобов и Александр Долгушин. Кроме них прошли одномандатники Дмитрий Ларин из Калининского избирательного округа и Дмитрий Сумин из Копейска.

Сколько голосов набрали партии

Пройти в Заксобрание смогли партии, набравшие более 5% голосов избирателей:

«Единая Россия» — проголосовало 374 273 человек, 42,59%,

«Справедливая Россия» — проголосовало 129 937 избирателей, 14,79%,

КПРФ — проголосовало 104 263 человек, 11,86%,

ЛДПР — проголосовало 99 380 избирателей, 11,31%,

«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — проголосовало 50 100 избирателей, 5,70%,

«Зеленая альтернатива» — проголосовало 47 059 избирателей, 5,36%.

Остальные участники остались за бортом. Явка на выборах составила 33,90%.

Новый состав Заксобрания должны утвердить к 24 сентября. Фото: облизбирком

В городском собрании Миасса 26 мест, 14 из которых получил так называемый «Союз промышленников» от партии «Единая Россия». Такое преимущество позволит им принимать решения практически самостоятельно. В состав горсобрания вошли: Юрий Ефименко, Владимир Мурашкин, Евгений Быстров, Николай Кривошеев, Сергей Сесюнин, Александр Белянин, Евгений Бердников, Татьяна Щеглова, Анастасия Лузина, Дмитрий Проскурин, Павел Логинов, Сергей Собинов, Татьяна Малькова, Андрей Берсенев, Анастасия Захарова, Оксана Тищенко, Сергей Гаврюшкин, Антон Криушов, Андрей Котов, Марат Шакиров, Николай Фельк, Анна Старцева, Денис Колоколов, Иван Шматков, Александр Кулешов, Анастасия Борисова.

В Златоусте в политику вернулся бывший мэр Вячеслав Жилин. О своей победе на выборах он сообщил еще до официального подведения итогов.

Магнитогорское городское собрание осталось под контролем «Единой России» — партия выиграла 29 мандатов из 32. При этом состав обновился на 40%, пять депутатов — женщины, четыре из которых выбраны впервые.

Кто прошел в Заксобрание по одномандатным округам

Среди одномандатников победу одержали:

В Северном округе главный врач ГБУЗ «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины» Андрей Важенин.

В Горнозаводском округе депутат прошлого созыва ЗСО Татьяна Кузнецова.

В Кыштымском округе директор управления социальной политики АО «Русская медная компания» Елена Тарасова.

В Озерском округе гендиректор ПО «Маяк» Михаил Похлебаев.

В Пригородном округе директора по коммерции и развитию ОАО «Макфа» Дмитрий Мешков.

В Катав-Ивановском округе заместитель генерального директора по перспективному развитию ПАО «Ашинский метзавод» Александр Решетников.

В Саткинском округе генеральный директор ООО «Ремонтно-механическое предприятие» Леонид Урмашов.

В Златоустовском округе первый заместитель гендиректора компании «СМАРТ» Олег Садовских.

В Миасском округе гендиректор завода «СпецАгрегат» Евгений Субачев.

В Каштакском округе директор по персоналу и социальным программам Челябинского металлургического комбината Денис Сазонтов.

В Металлургическом округе директор по развитию АО «Обувная фирма «Юничел» Алексей Денисенко.

В Калининском округе предприниматель Дмитрий Ларин.

В Курчатовском округе депутат Совета депутатов Курчатовского района Вячеслав Ершов.

В Заречном округе председатель совета директоров ОАО «ЧЗПСН» Игорь Свеженцев.

В Тракторозаводском округе генеральный директор ООО «БОВИД» Михаил Видгоф.

В Центральном округе ректор ЮУрГУ Александр Шестаков.

В Советском округе руководитель регионального исполкома «Единой России» Александр Мотовилов.

В Железнодорожном округе генеральный директор ООО «НОВАТЭК-Челябинск» Вадим Ромасенко.

В Заводском округе управляющий директор ПАО ЧТПЗ Евгений Губанов.

В Копейском округе глава Союза предпринимателей малого бизнеса Копейска Дмитрий Сумин.

В Чебаркульском округе гендиректор ООО «Чебаркульская птица» Дмитрий Пырсиков.

В Коркинском округе советник президента ЗАО «Русская медная компания» Анатолий Еремин.

В Еманжелинском округе председатель Совета директоров ООО «Механический завод» Владимир Перезолов.

В Верхнеуральском округе президент «Южуралзолота» Константин Струков.

В Троицком округе менеджер ЧТПЗ Владимир Павлов.

В Ленинском округе президент МГТУ им. Г.И.Носова Валерий Колокольцев.

В Правобережном округе председатель совета директоров ЗАО «Компания «Магнитогорск-Урал плюс» Вячеслав Евстигнеев.

В Орджоникидзевском округе гендиректор ММК Павел Шиляев.

В Промышленном округе — экс-прокурор Челябинской области Анатолий Брагин.

В Южном округе от ЛДПР Сергей Буяков.

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