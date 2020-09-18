В 10 картинках показываем, как в Челябинске благоустроили сквер за 13,2 млн рублей

Сквер благоустроили на месте пустыря.
В Челябинске благоустроили сквер на бывшем пустыре в Советском районе. Теперь на пересечении улиц Цвиллинга и Лазаретная в районе стадиона «Локомотив» появилось новое общественное пространство с ландшафтным дизайном, лавочками, урнами и безбарьерными подходами. Стоимость работ составила 13,2 миллиона рублей. В 10 картинках показываем, на что потратили деньги.
Так выглядела территория на пересечении улиц Цвиллинга и Лазаретная еще несколько месяцев назад. Фото: пресс-служба администрации Челябинска
Это пустырь в центре Челябинска обещали превратить в модный сквер в феврале этого года. Тогда концепцию нового общественного пространства люди выбирали сами. Людям предлагали на выбор три варианта. Остановились на высадке шаровидных ив, хвойных деревьев и яблонь. специалисты обещали сделать дорожки для велосипедистов, роллеров и скейбордистов.
Теперь здесь появился благоустроенный сквер. Фото: пресс-служба администрации Челябинска
Как сообщили в пресс-службе администрации Челябинска, в новом общественном пространстве уложили мультиформатную плитку без фаски, выровняли рельеф и провели масштабные работы по озеленению.
— Уложили шикарные газоны, установили скамейки, детские площадки и качели, — отметили в мэрии.
Такой газон скрасит серые осенние будни жителей Советского района. Фото: пресс-служба администрации Челябинска
Такие лавочки бывшему пустырю и не снились. Фото: пресс-служба администрации Челябинска
Местные жители уже опробовали современные качели. Фото: пресс-служба администрации Челябинска
Пространство оформили в едином стиле. Фото: пресс-служба администрации Челябинска
Здесь место нашлось и уличному искусству. Фото: пресс-служба администрации Челябинска
Людей будут радовать такие ландшафтные композиции. Фото: пресс-служба администрации Челябинска
Их разметили недалеко от детских площадок. Фото: пресс-служба администрации Челябинска
Но самое главное — безбарьерная среда. Мамочки с колясками и пенсионеры с тележками поймут. Фото: пресс-служба администрации Челябинска
В следующем году в Челябинске преобразят еще два общественных пространства: прогулочную зону в парке Пушкина и благоустроят сквер в поселке Локомотивный. Презентацию генплана будущих объектов вниманию людей представила администрация Советского района. Мы показывали, как они будут выглядеть, в материале.
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