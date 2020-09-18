В 10 картинках показываем, как в Челябинске благоустроили сквер за 13,2 млн рублей

Сквер благоустроили на месте пустыря.

В Челябинске благоустроили сквер на бывшем пустыре в Советском районе. Теперь на пересечении улиц Цвиллинга и Лазаретная в районе стадиона «Локомотив» появилось новое общественное пространство с ландшафтным дизайном, лавочками, урнами и безбарьерными подходами. Стоимость работ составила 13,2 миллиона рублей. В 10 картинках показываем, на что потратили деньги.

Так выглядела территория на пересечении улиц Цвиллинга и Лазаретная еще несколько месяцев назад. Фото: пресс-служба администрации Челябинска

Это пустырь в центре Челябинска обещали превратить в модный сквер в феврале этого года. Тогда концепцию нового общественного пространства люди выбирали сами. Людям предлагали на выбор три варианта. Остановились на высадке шаровидных ив, хвойных деревьев и яблонь. специалисты обещали сделать дорожки для велосипедистов, роллеров и скейбордистов.

Теперь здесь появился благоустроенный сквер. Фото: пресс-служба администрации Челябинска

Как сообщили в пресс-службе администрации Челябинска, в новом общественном пространстве уложили мультиформатную плитку без фаски, выровняли рельеф и провели масштабные работы по озеленению.

— Уложили шикарные газоны, установили скамейки, детские площадки и качели, — отметили в мэрии.

Такой газон скрасит серые осенние будни жителей Советского района. Фото: пресс-служба администрации Челябинска

Такие лавочки бывшему пустырю и не снились. Фото: пресс-служба администрации Челябинска

Местные жители уже опробовали современные качели. Фото: пресс-служба администрации Челябинска

Пространство оформили в едином стиле. Фото: пресс-служба администрации Челябинска

Здесь место нашлось и уличному искусству. Фото: пресс-служба администрации Челябинска

Людей будут радовать такие ландшафтные композиции. Фото: пресс-служба администрации Челябинска

Их разметили недалеко от детских площадок. Фото: пресс-служба администрации Челябинска

Но самое главное — безбарьерная среда. Мамочки с колясками и пенсионеры с тележками поймут. Фото: пресс-служба администрации Челябинска

В следующем году в Челябинске преобразят еще два общественных пространства: прогулочную зону в парке Пушкина и благоустроят сквер в поселке Локомотивный. Презентацию генплана будущих объектов вниманию людей представила администрация Советского района. Мы показывали, как они будут выглядеть, в материале.

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