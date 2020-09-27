Жители Челябинска и области все чаще становятся жертвами телефонных мошенников. Некоторые теряют весьма приличные суммы. Так, жительница Металлургического района отдала лжебанкирам 1,3 млн рублей, а еще один горожанин переслал около 1 млн рублей псевдополицейским , причем когда накопления закончились, он набрал кредитов.По данным полиции, подобных заявлений поступает по несколько штук в день. О банковских мошенниках поговорили с замначальника отдела управления уголовного розыска ГУ МВД по Челябинской области Денисом Ершовым на радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM).— Почему нельзя найти мошенника по номеру телефона, с которого он звонит? Чаще всего это московские номера.— Звонки с номеров так называемой «московской емкости» — это звонки с использованием IP-телефонии с подменой номера. Есть множество частных провайдеров, зарегистрированных в Москве и Московской области, которые арендуют телефонные номера. Их можно приобрести дистанционно, заключив договор от третьего лица. Также существует программа подмены номеров: можно выбрать любую комбинацию цифр. Так, мошенник может звонить из соседнего дома, а вы увидите столичный номер.Найти звонящих возможно, это делается. Но это технически это сложнее, чем раскрывать обычные «контактные» преступления.— Правда ли, что телефонными мошенничествами занимаются зэки? Даже есть шутка: если вам позвонил «сотрудник службы безопасности банка», спросите по какой статье он сидит.— Лица, которые отбывают наказания, как правило, звонят под видом родственника, попавшего в беду. Обычно, легенда такая: попал в ДТП хотят привлечь к ответственности, надо перевести деньги.Телефоны попадают в колонию, как правило путем переброса на территорию. С этим борются, часто изымают гаджеты. Нам сообщают номера телефонов, мы проверяем их на причастность к другим преступлениям.— Мошенники ловят более продвинутых пользователей, предлагая установить различные программы (например, TeamViewer QuickSupport) под предлогом проверки на вирусы. Как это работает?— Получая удаленный доступ, они заходят в ваш личный кабинет и переводят деньги или подают заявки на кредиты. Об этом знают даже не все продвинутые пользователи.Сама по себе программа удаленного доступа не опасна — пока вы сами не сообщите им пароль для входа, они не подключатся.Еще пару лет назад вирусы были распространенным преступлением. С тех пор «безопасники» банков продвинулись вперед и настроили программное обеспечение так, что попасть вирусам невозможно. Но при этом я советую не перемещаться по непроверенным сайтам.— В Интернете советуют не говорить «да». Якобы, используя эту фразу, мошенники могут взять кредит.— Это миф. На самом деле у потерпевших путем введения в заблуждение просто узнают персональные данные, используя которые, мошенники получают кредит.— Откуда мошенники берут наши номера?— Номера могут быть из различных источников. Если проанализировать прессу, мы видим, что иногда в крупных банках происходят сливы, после чего они ужесточают внутреннюю политику. В целом же у нас очень информатизированное общество: мы везде оставляем «цифровые следы», информацию о себе, в магазинах, в соцсетях.— Если я знаю, что мне позвонили мошенники, как я могу помочь следствию?— Сохранить номера телефонов и карт, на которые они просят перевести деньги. Если есть запись разговора, можно проанализировать голоса. Все это помогает установить причастность к другим преступлениям. И конечно же не сообщать пароли и не переводить деньги.КАК РАСКУСИТЬ МОШЕННИКАМы собрали топ-10 схем финансовых мошенников в Челябинске. Прочитайте и поделитесь ею с близкими, чтобы не лишиться сбережений.К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru