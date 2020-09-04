Липовые сотрудники банка списали со счетов челябинки больше миллиона рублей

Представляться сотрудником банка — любимая схема мошенников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В отдел полиции Металлургического района обратилась 53-летняя челябинка. Женщина рассказала, что ей позвонили неизвестные люди, которые представились сотрудниками банка. Мошенники заявили, что к ее счетам кто-то хочет поступить доступ, и начали давать рекомендацию по сохранению денег в безопасности.

Женщину отправили к банкомату, где она сняла деньги, а затем начала переводить их на указанные счета и телефонные номера. Помимо этого, пострадавшая продиктовала липовым сотрудникам банка свои реквизиты и секретные коды из SMS-сообщений. После этого у нее списали 450 тыс. рублей, а в общей сложности женщина потеряла 1,3 млн рублей.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Челябинску. — Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В Челябинске это далеко не первый случай, когда мошенники представляются сотрудниками банка и списывают деньги со счетов. Эта схема является самой популярной у злоумышленников. В полиции рассказали, что успех таких мошенников кроется в их высоком уровне убедительности.

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