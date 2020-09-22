Неожиданные плюсы дистанционного обучения нашли в Челябинске

Обучаясь дома, ребенок становится более самостоятельным. Фото: Мария ЛЕНЦ

Многие школы Челябинска в этом году перевели детей на частичный дистант. Официально учеба возобновилась в очном режиме. Но на практике все гораздо сложнее.

НЕДЕЛЯ — ОЧНО, НЕДЕЛЯ — ДОМА

Например, в гимназии № 10 в среднем звене учебу в начале месяца чередовали: неделя — очная, потом — заочная. Но педагоги вели уроки вживую на платформе ZOOM, а школьники отвечали на вопросы учителя в реальном времени.

В среднем звене лицея № 142 формат учебы меняли каждые два-три дня. Во время очных уроков преподавали трудные дисциплины, а на дистант оставляли гуманитарные и физкультуру.

— Из-за коронавируса нам пришлось разводить потоки детей. Перевести детей на дистант заставила нехватка свободных кабинетов. Иначе вторая смена училась бы до 8-ми часов вечера, учителя проводили бы в школе по 12 часов. Но сейчас мы оборудовали дополнительные классы и вернулись к обычному графику, — говорит директор лицея № 142 Александр Белоусов.

По закону школа может использовать дистанционное обучение, когда захочет.

— Главное, чтобы были согласны родители школьников и сами ученики, — замечают в пресс-службе городского комитета по делам образования.

ИДЕАЛЬНЫЙ ДИСТАНТ

В лицее № 11 еще до пандемии школьники уходили на дистант раз в неделю. По словам педагогов, такая форма работы весьма перспективная.

— В идеале у каждого школьника должна быть индивидуальная образовательная траектория. При смешанном обучении ребенок может выбирать свой собственный набор дополнительных курсов, — говорит директор 11-го лицея Елена Киприянова.

Правда, сам дистант в этом лицее не уступает по качеству полноценным урокам. Часть часов ведут сами учителя, другую часть школьники занимаются на онлайн-площадках сетевых партнеров. Это могут быть площадки вузов, бизнес-структур (например, их имеют Роснано, Росатом, Яндекс) или образовательные платформы (например, «Учи.ру», «Лекториум», «Универсариум»).

Уже несколько лет лицей работает по программе «Школа на ладони» от «Школьной лиги РОСНАНО». Ребята самостоятельно изучают отдельные темы, выполняют научные проекты и выигрывают путевки в «Наноград» и «Артек».

— У онлайн-обучения есть свои минусы, но есть и плюсы. Новые технологии уже вошли в нашу жизнь, в современную школу. Смешанное обучение предполагает серьезную долю самостоятельности. А самостоятельность школьника — это качественный личностный результат, — замечает Елена Киприянова.

Педагоги и родители советуют: бросьте бояться — ищите в онлайн-обучении выгоду.

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