Учеба только началась, но детей уже отправили домой. Фото: Олег ЗОЛОТО

Учеников 25 классов в Миассе закрыли на карантин из-за сезонного роста заболеваемости. Об этом в пятницу, 18 сентября, корреспонденту КП-Челябинск сообщила начальник местного управления образования Анна Овсянникова.

— 25 классов ушли на карантин из-за повышенного порога заболеваемости ОРВИ, — рассказала Анна Овсянникова. — В них на больничный ушли больше 20% учащихся. Это не ковидная инфекция, сезонный порог заболеваемости превышен именно по ОРВИ. В этом году эпидемия началась чуть раньше обычного.

В Миассе, по словам Анны Овсянниковой, в общей сложности 36 школ. В них от очного обучения освобождены по одному-два класса.

Между тем, дети в Челябинской области болеют не только простудными и острыми-респираторными заболеваниями. В суточной статистике регионального Минздрава по коронаврусу ежедневно публикуют данные о выявленном COVID-19 у школьников. За минувшие сутки таких случаев два. Возраст детей, и из каких они городов, в ведомстве не уточнили.

Накануне первый заместитель губернатора Челябинской области Виктор Мамин вместе с сыном по предписанию Роспотребнадзора ушел на самоизоляцию из-за положительного теста на COVID-19 у его супруги.

Ребенок чиновника учится в одном классе с сыном главы региона Алексеем Текслером. Мальчики — учащиеся гимназии №80, где на карантин в начале сентября ушли ученики 4 класса. Один из учащихся оказался контактным по коронавирусу.

Минздрав Челябинской области начал дополнять статистику по коронавирусу данными о заболевших школьниках после поручения первого заместителя главы региона Ирины Гехт. Вице-губернатор возмутилась, что журналистам не предоставляют такую информацию.

В Челябинской области решили не отправлять классы на карантин из-за случаев заболевания коронавирусом среди школьников. Изолировать будут только заболевшего ребенка и тех, кто с ним тесно контактировал.

Можно ли избежать второй волны коронавируса и как будут работать школы при новой вспышке ковид, рассказали в Роспотребнадзоре.

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