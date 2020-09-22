В Челябинске начался суд над экс-мэром Евгением Тефтелевым: прямая онлайн-трансляция

В суд Евгения Тефтелева привезли на жигулях. Фото: Вадим Архипов

Сегодня в Центральном районном суде Челябинска началось первое заседание по делу бывшего мэра Евгения Тефтелева. Экс-чиновник обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), максимальное наказание, которое ему грозит — 15 лет лишения свободы.

Напомним, что уголовное дело было передано в суд 27 августа. Как сообщает следствие, Евгений Тефтелев получил взятку в размере 2,5 млн рублей от руководителя строительной организации. При этом бывший мэр вымогал деньги вместе с начальником городского управления капитального строительства.

Рассматривается дело Тефтелева в отдельном порядке, поскольку ранее он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокурором.

На время расследования на имущество и денежные средства экс-мэра наложили арест — общая сумма составила свыше 60 млн рублей. Самого Тефтелева отправили под домашний арест.

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