Привезли на «жигулях» и в галстуке: как прошло первое заседание по делу экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева

Сейчас экс-чиновник находится под домашним арестом Фото: Вадим Архипов

Сегодня в Центральном районном суде прошло первое заседание по делу бывшего мэра Челябинска Евгения Тефтелефа. Возле здания бывшего градоначальника ждала толпа журналистов. Экс-мэр сейчас находится под домашним арестом, поэтому к суду его привезли в сопровождении приставов. Автомобиль был явно не под стать бывшему чиновнику — он приехал на «жигулях».

Приехал на «пятерке», а уехать может на семь с половиной Фото: Вадим Архипов

Евгения Тефтелева провели в суд, заседание началось с задержкой около часа. В зале заседания экс-мэр выглядел вполне здоровым, лишь слегка уставшим. При этом оделся он строго — и костюм, и галстук были при нем. Заседание началось с ходатайства о разрешении фотосъемки в зале. Судья не стал препятствовать прессе делать свою работу, несмотря на возражения со стороны защиты.

За все заседание почти никаких возражений, судье оставалось лишь слушать и читать постановления Фото: Вадим Архипов

После этого судья начал медленно листать материалы дела, зачитывая постановления. Его было едва слышно — голос перебивал звук затворов фотокамер и громкие стуки по клавишам от секретаря. В зале становилось очень душно, полностью экипированным конвоирам точно не позавидуешь.

Из-за духоты находиться в зале суда было тяжеловато Фото: Вадим Архипов

Затем прокурор поставил вопрос о продлении меры пресечения Тефтелеву — домашний арест у него заканчивался 10 октября. То же самое и с арестом банковского счета сына подсудимого. Экс-мэр не стал возражать этим ходатайствам, после чего судья удалился в совещательную комнату.

Тефтелев перешептывается с адвокатами Фото: Вадим Архипов

Вернувшись, судья зачитал постановление, согласно которому срок домашнего ареста Евгения Тефтелева продлили до 28 февраля. На этом заседание завершилось, а следующее было назначено на 8 октября.

После заседания гособвинитель вышел пообщаться с журналистами и рассказал, почему сегодня суд не поставил точку в деле.

— В связи с тем, что стороны были уведомлены менее чем за пять суток до заседания, дело не рассматривалось, — рассказал и.о. начальника отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры области Денис Асадуллин. — Мы смогли рассмотреть только вопрос о продлении меры пресечения. Срок ареста счета сына Тефтелева не рассматривался, поскольку его владелец не был уведомлен об этом.

Общаться с журналистами захотел только гособвинитель Фото: Вадим Архипов

Гособвинитель также добавил, что на протяжении всего расследования Тефтелев полностью признавал свою вину. За взятку в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) грозит наказание от 8 до 15 лет, но с учетом досудебного соглашения, которое заключил бывший мэр, он получит не больше 7,5 лет.

Напомним, что уголовное дело Евгения Тефтелева было передано в суд 27 августа. По данным следствия, он получил взятку в размере 2,5 млн рублей от руководителя строительной организации. При этом бывший мэр вымогал деньги вместе с начальником городского управления капитального строительства.

Ранее экс-чиновник заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокурором, поэтому его дело рассматривается в отдельном порядке.

На имущество и денежные средства бывшего мэра наложили арест — общая сумма составила свыше 60 млн рублей. Самого Тефтелева отправили под домашний арест. Мы изучили, какое наказание может получить бывший градоначальник и какова вероятность избежать тюрьмы.

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