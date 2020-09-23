Когда исчезнет вонь от очистных в Челябинске: изучаем план реконструкции канализации на 6 млрд

Ориентировочная стоимость реконструкции — 6 миллиардов рублей Фото: Алиса ТИТКО

Каждый житель Челябинска или гость города, въезжающий со стороны Екатеринбурга, знает — на довольно большом участке дороги можно ехать только зажав нос. Так пахнут очистные сооружения. Вонь разносится ветром и долетает до жилых микрорайонов. Даже губернатор Челябинской области, побывав в Металлургическом районе, поморщился и поручил решить застарелую проблему. Теперь госэкспертиза проекта реконструкции очистных сооружений канализации вышла на завершающую стадию. Работы оценили в 6 млрд рублей.

Утвердить план должны в октябре 2020 года. Пока жителей Металлургического района, долгое время жаловавшихся на запах фекалий, спасают с помощью специальных освежителей-опрыскивателей. Посмотреть на процесс съемочной группе КП-Челябинск из соображений безопасности не разрешили. Объект режимный, а несколько дней простоя очистных могут повергнуть город в экологическую катастрофу. Но нам рассказали о чудо-реагенте и масштабе запланированных работ.

— Реконструкция включает в себя пять этапов, — объясняет исполняющая обязанности пресс-секретаря МУП «ПОВВ» Ольга Артюшина. — На первом этапе запланирована реконструкция сооружений и оборудования механической очистки: она коснется здания решеток песколовки и первичных отстойников, служащих для предварительного осветления сточных вод. На втором — модернизация блоков очистки сточных вод, аэротенков. Затем водоканал установит оборудование для ультрафиолетового обеззараживания сточных вод, а на четвертом и пятом этапах соответственно построит сооружения для обработки осадков и блок доочистки сточных вод.

Модернизировать очистные сооружения в Металлургическом районе губернатор Челябинской области Алексей Текслер распорядился в июле прошлого года. Глава региона сам почувствовал неприятный запах во время визита в местную школу, поручил мэрии составить план работы и посмотреть источники финансирования.

Начальник управления информационной политики администрации Челябинска Владимир Сафонов вскоре заявил об оперативном решении проблемы — запуске на предприятии опрыскивателя для нейтрализации запаха фекалий.

В водоканале объяснили, что речь шла об «Архитоне». Это специальный реагент в концентрации 4%, который теперь регулярно распыляют на иловых и песковых площадках предприятия, площадью 37 гектаров, и прилегающие участки.

— Для распыления реагента применяется опрыскиватель ОВГ-2006Б, —уточнила Ольга Артюшина. — Установка способна распылять реагент на 50 метров. При распылении «Архитона» два раза в сутки, неприятный запах устраняется на семь-восемь часов.

Как это происходит, в водоканале держат в строжайшем секрете и никого из посторонних на территорию не пускают.

Вот такая установка распыляет реагент на очистных сооружениях в Челябинске. Фото: Flagma.ru

Сейчас чиновники ждут решения госэкспертизы. Без нее нет оснований для обращения за финансовой помощью в правительство региона. Поэтому пока весь процесс находится на паузе.

КСТАТИ

В апреле 2019 года городской водоканал пожаловался, что различные предприятия все чаще сливают в канализацию нефтепродукты, жирную воду и даже сбрасывают ветошь. Все это, как тогда объяснили в организации, негативно влияет на биологический ил, который чистит воду и грозит усилением запаха.

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