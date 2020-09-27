Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 28 сентября 2020: погибшие с COVID-19 и начало отопительного сезона

Последние новости по коронавирусу в Челябинске Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Похоже, вторая волна коронавируса потихоньку наступает на Челябинскую область: растет количество заболевших и погибших с COVID-19. За последние сутки минздрав зарегистрировал 81 новый случай заражения, среди них шестеро школьников.

Также за день выписали 81 пациента. С начала пандемии в Челябинской области 12755 человек принесли коронавирусную инфекцию.

Инфографика: коронавирус74.рф

Уже вторые сутки подряд в регионе регистрируют пять случаев смерти зараженных коронавирусом. 63-летний пациент погиб от COVID-19, у остальных новая инфекция была сопутствующим заболеванием:

— пациентка, 46 лет: хронический гломерулонефрит, хроническая почечная недостаточность;

— пациент 72 года: постинфарктный кардиосклероз, сахарный диабет;

— пациент, 60 лет: первичный миелофиброз, крупноочаговый постинфарктный кардиосклероз;

— пациентка, 67 лет: диффузный кардиосклероз при стенозирующем атеросклерозе, гипертоническая болезнь.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

Несмотря на динамику заражений, в области продолжают работать кинотеатры, музеи, ТРК, фитнес-клубы, кафе и другие блага цивилизации, но только с масками и социальной дистанцией.

Коронавирус в Челябинске

На этой неделе в Челябинске начинается долгожданный отопительный сезон. Из-за холодных батарей некоторые горожане боялись подхватить заразу, не говоря уже о коронавирусе.

Отапливать дома начнут уже сегодня, 28 сентября. Однако на запуск потребуется несколько дней.

Тепло, конечно, могли дать и раньше, но только в там, где есть общедомовой учет тепла. Поставщикам просто не выгодно обогревать дома в сентября.

С понедельника в Челябинске начнется отопительный сезон Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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