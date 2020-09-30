Как отличить ОРВИ от коронавируса: челябинские врачи рассказали о симптомах

Какой бы вирус вас не подкосил, болеть неприятно.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
На Южном Урале всплеск сезонных инфекций. Но даже обычный насморк и легкий кашель заставляют челябинцев волноваться: не подцепил ли коронавирус? Разбираемся, как отличить ОРВИ от коронавируса, а также от гриппа. За информацией мы обратились в Челябинский областной Центр медпрофилактики.
ОРВИ: НАСМОРК И СУХОЙ КАШЕЛЬ
Острые респираторные заболевания начинаются плавно, а проявление их симптомов идет по нарастающей.
Сначала человек чувствует общую слабость. И практически во всех случаях у больного появляется насморк. Среди первых симптомов также боль в горле и слабо выраженный сухой кашель.
При ОРВИ очень редко краснеют глаза. А температура не поднимается выше 38 градусов и не держится дольше трех дней.
ГРИПП: ПОКРАСНЕНИЕ ГЛАЗ И ЛОМОТА В ТЕЛЕ
Картина с гриппом другая: начало болезни — острое, недуг буквально валит вас с ног.
У человека болит голова, появляются ломота в теле, озноб, может упасть давление, начаться рвота.
Одним из частых первых симптомов медики называют покраснение глаз.
Обычно в первые же сутки у заболевшего поднимается высокая температура. Сбить ее очень сложно, и она держится около четырех-пяти дней.
На второй день появляется мучительный кашель с болью в груди.
А вот насморка вообще может не быть. И горло тоже начинает болеть на вторые, на третьи сутки.
Инфографика: региональный Центр медицинской профилактики.
КОРОНАВИРУС: ТЕМПЕРАТУРА, ОДЫШКА И КАШЕЛЬ
На коронавирус организм человека может не реагировать вовсе — тогда инфекция проходит бессимптомно. В остальных случаях больные жалуются на высокую температуру, одышку, кашель. Иногда у человека болит желудок, появляется диарея.
— Эти симптомы не являются специфичными. По ним нельзя отличить коронавирус от других респираторных вирусных инфекций. Заподозрить новую инфекцию позволяет наличие контактов с больными ковид, а поставить диагноз — анализы, — говорит главный врач Челябинского областного Центра медицинской профилактики Ольга Агеева.
Медики призывают не ставить себе диагноз самостоятельно. Лучше вызвать врача. Он сам оценит положение дел и назначит лекарства. Но наблюдать за симптомами стоит — это поможет вам более точно описать свое самочувствие.
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