Как отличить ОРВИ от коронавируса: челябинские врачи рассказали о симптомах

Какой бы вирус вас не подкосил, болеть неприятно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Южном Урале всплеск сезонных инфекций. Но даже обычный насморк и легкий кашель заставляют челябинцев волноваться: не подцепил ли коронавирус? Разбираемся, как отличить ОРВИ от коронавируса, а также от гриппа. За информацией мы обратились в Челябинский областной Центр медпрофилактики.

ОРВИ: НАСМОРК И СУХОЙ КАШЕЛЬ

Острые респираторные заболевания начинаются плавно, а проявление их симптомов идет по нарастающей.

Сначала человек чувствует общую слабость. И практически во всех случаях у больного появляется насморк. Среди первых симптомов также боль в горле и слабо выраженный сухой кашель.

При ОРВИ очень редко краснеют глаза. А температура не поднимается выше 38 градусов и не держится дольше трех дней.

ГРИПП: ПОКРАСНЕНИЕ ГЛАЗ И ЛОМОТА В ТЕЛЕ

Картина с гриппом другая: начало болезни — острое, недуг буквально валит вас с ног.

У человека болит голова, появляются ломота в теле, озноб, может упасть давление, начаться рвота.

Одним из частых первых симптомов медики называют покраснение глаз.

Обычно в первые же сутки у заболевшего поднимается высокая температура. Сбить ее очень сложно, и она держится около четырех-пяти дней.

На второй день появляется мучительный кашель с болью в груди.

А вот насморка вообще может не быть. И горло тоже начинает болеть на вторые, на третьи сутки.

Инфографика: региональный Центр медицинской профилактики.

КОРОНАВИРУС: ТЕМПЕРАТУРА, ОДЫШКА И КАШЕЛЬ

На коронавирус организм человека может не реагировать вовсе — тогда инфекция проходит бессимптомно. В остальных случаях больные жалуются на высокую температуру, одышку, кашель. Иногда у человека болит желудок, появляется диарея.

— Эти симптомы не являются специфичными. По ним нельзя отличить коронавирус от других респираторных вирусных инфекций. Заподозрить новую инфекцию позволяет наличие контактов с больными ковид, а поставить диагноз — анализы, — говорит главный врач Челябинского областного Центра медицинской профилактики Ольга Агеева.

Медики призывают не ставить себе диагноз самостоятельно. Лучше вызвать врача. Он сам оценит положение дел и назначит лекарства. Но наблюдать за симптомами стоит — это поможет вам более точно описать свое самочувствие.

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