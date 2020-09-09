Минздрав Челябинской области будет дополнять статистику по коронавирусу данными о заболевших школьниках

У всех школьников перед занятиями измеряют температуру Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт возмутилась тем, что журналистам не предоставляют информацию о количестве заболевших школьников. Об этом она написала на своей странице в Instagram. По словам женщины, случаи заболеваемости в школах становятся предметом широкого обсуждения, но все заведения работают в штатном режиме. Есть лишь два случая заболевания в Челябинске и один в Коркино — классы закрыты на карантин.

— Поступают и очень тревожные звоночки, на которые мы будем жестко реагировать, — написала в своем аккаунте Ирина Гехт. — Возмущена информацией о том, что в челябинском комитете по делам образования журналистам отказываются сообщать, сколько всего в городе закрыто классов в образовательных учреждениях и делать эту информацию публичной.

Замгубернатора дала распоряжение, чтобы с завтрашнего дня в ежедневной статистике Минздрава фигурировали данные о заболевших школьниках и воспитанниках детских садов.

Напомним, что в Челябинске на карантин ушли ученики 4 класса гимназии № 80 — один из учащихся оказался контактным. Позже директор школы прокомментировала ситуацию и заявила, что школа продолжит работу в режиме ранее принятых ограничений.

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