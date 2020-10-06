Без теста на ковид в роддом не пустят. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирус внес коррективы в работу челябинских роддомов: часть из них отдают под ковидные базы, а рожениц не пускают в родзал без анализа на ковид. Мы собрали топ-5 популярных вопросов от будущих мам о родах в Челябинске в пандемию коронавируса и попросили прокомментировать страхи женщин специалиста.

На вопросы челябинок отвечает главный врач Челябинского областного перинатального центра Оксана Любавина.

ГДЕ РОЖАТЬ, ЕСЛИ ВЫБРАННЫЙ РОДДОМ ЗАКРЫЛИ?

— Как и прежде, сегодня женщина может выбрать, где будет рожать. Обычно роддома никому не отказывают. Если же роддом закрыли, то при плановой госпитализации будущая мама может обратиться в другую клинику, а при экстренной госпитализации скорая отвезет ее в дежурный роддом.

КАК РАБОТАЕТ ОБЛАСТНОЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР?

— Областной перинатальный центр сейчас частично перепрофилирован под ковидную базу. Для рожениц закрыт корпус на улице Тимирязева, где лежали беременные женщины на сохранении и малыши на дохаживании. Но палаты для них открыли в корпусе на улице Воровского. Все роды также принимают на Воровского. Отменили только плановую госпитализацию гинекологических пациентов.

Рядом с корпусом на Тимирязева есть отдельно стоящее здание центра, где проводят УЗИ. Оно работает в прежнем режиме. Однако многие женщины начали пропускать скрининги, опасаясь заразиться ковид. Их опасения напрасны: персонал диагностического центра не имеет права заходить в ковидное отделение. Так что женщины, приходя на УЗИ, ничем не рискуют. Я прошу будущих мам не откладывать скрининг, так как УЗИ должно проводиться в строго определенные сроки.

ПУСТЯТ ЛИ РОЖАТЬ БЕЗ АНАЛИЗА НА КОВИД?

— Чтобы не допустить вспышку коронавируса в стенах роддомах, роженицам теперь делают тест на ковид. Если женщина ложится в роддом планово, то есть знает дату своей госпитализации, она обязана привезти с собой отрицательный анализ на коронавирус, сделанный не ранее чем за семь дней. Если женщина попадает в роддом экстренно, экспресс-анализ ей проведут прямо в приемном покое. Результат теста будет известен в течение трех минут.

Если тест положительный, то зараженную коронавирусом женщину повезут рождать в роддом областной больницы № 2. Такие случаи есть. У нас такое бывает примерно один раз в неделю.

ЕСЛИ МАТЬ БОЛЬНА, МАЛЫША ОТНИМУТ?

— Если у мамы подтвержден коронавирус, у малыша после родов тоже возьмут мазок на новую инфекцию. Если анализ чистый, мать и ребенка разлучат до тех пор, пока женщина не вылечится. Повторный анализ обычно берется на седьмой-десятый день. Конечно, было бы лучше, если бы малыш попробовал молозиво и пил грудное молоко, но в данном случае его изолируют. Опасность пострадать от коронавируса выше, чем гипотетическая польза от грудного молока.

Если ни у мамы, ни у малыша ковид не подтвердится, они останутся вместе.

РАЗРЕШЕНЫ ЛИ ПАРТНЕРСКИЕ РОДЫ И ПЕРЕДАЧКИ?

— К сожалению, нет. Запрещены не только партнерские роды, но и любое посещение женщин в родильных домах. Однако близкие могут принести им передачку. Пакеты, кстати, тоже проходят дезинфекцию.

При выписке из роддома, как и прежде, нужна флюорография отца ребенка. Тест на коронавирус сдавать не нужно.

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