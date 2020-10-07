«Входит в группу риска»: главврач онкоцентра в Челябинске госпитализирован с подозрением на ковид

Пока все тесты у Андрея Важенина отрицательные Фото: Эдуард ФАДЮШИН

Главврач челябинского онкоцентра, депутат Заксобрания области Андрей Важенин госпитализирован с подозрением на ковид. Информацию подтвердили журналисту КП-Челябинск в пресс-службе медучреждения.

— Андрей Владимирович заметил ухудшение самочувствия, характерное для респираторных вирусных заболеваний. Поскольку он входит в группу риска (Важенину 62 года. — Прим. ред.), было принято решение о госпитализации. Результатов последнего теста еще нет, все остальные были отрицательные, — прокомментировала пресс-секретарь Центра онкологии и ядерной медицины Лия Захарова.

В кабинете и приемной Андрея Важенина провели санобработку, здоровье сотрудников онкоцентра взяли на особый контроль, постоянно измеряют температуру.

— Как и все сотрудники онкоцентра он соблюдал все меры: масочный режим, соблюдение социальной дистанции, контроль температуры, — отметили в онкоцентре.

Напомним, в июне в онкоцентре случилась массовая вспышка коронавируса. Положительный тест сразу у 83 человек — пациентов и медиков. Тогда журналистов заверили, что неизлечимых онкобольных среди заболевших ковидом не было. Тем не менее пациенты схватились за голову перед лицом новой реальности: думали, страшнее рака ничего нет, а тут коронавирус может перечеркнуть все старания врачей за несколько дней. В ходе проверки прокуратура нашла очаги коронавируса в шести отделениях.

— Сейчас мы принимаем пациентов только с отрицательным тестом, — подчеркнула Лия Захарова.

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