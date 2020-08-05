Прокуратура нашла очаги коронавируса в шести отделениях челябинского онкоцентра
Областная прокуратура подвела итоги проверки по вспышке коронавируса в Челябинском онкоцентре. В медучреждении нашли очаги инфекции в шести отделениях. Пациентов пришлось перевести на амбулаторное наблюдение и приостановить госпитализацию.
— Результаты прокурорской проверки были направлены Минздрав Челябинской области и Роспотребнадзор для дальнейшего принятия решения, — сообщила старший помощник областного прокурора Наталья Мамаева.
Оказывается, в учреждении был буфет, куда ходили больные со всех отделений. Об этом КП-Челябинск рассказала пациентка областного онкоцентра, которая заболела COVID-19. Женщина предполагает, что заражение началась именно там.
Напомним, после дезинфекции в Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины возобновили госпитализацию.
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ИСТОЧНИК KP.RU