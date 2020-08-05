Прокуратура нашла очаги коронавируса в шести отделениях челябинского онкоцентра

5 Авг. 2020 2020-08-05T12:30:48+03:00

Прокуратура подвела итоги проверки в Челябинском онкоцентре. Фото: ГБУЗ «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины»

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Областная прокуратура подвела итоги проверки по вспышке коронавируса в Челябинском онкоцентре. В медучреждении нашли очаги инфекции в шести отделениях. Пациентов пришлось перевести на амбулаторное наблюдение и приостановить госпитализацию.

— Результаты прокурорской проверки были направлены Минздрав Челябинской области и Роспотребнадзор для дальнейшего принятия решения, — сообщила старший помощник областного прокурора Наталья Мамаева.

Оказывается, в учреждении был буфет, куда ходили больные со всех отделений. Об этом КП-Челябинск рассказала пациентка областного онкоцентра, которая заболела COVID-19. Женщина предполагает, что заражение началась именно там.

Напомним, после дезинфекции в Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины возобновили госпитализацию.

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ИСТОЧНИК KP.RU