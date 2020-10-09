Число людей с выявленным COVID-19 ежедневно растет. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области за сутки зарегистрированы 98 новых случаев коронавируса, в том числе COVID-19 выявили у восьми школьников. С начала пандемии число заболевших достигло 17 584. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

За прошедшие сутки умерли шесть пациентов — два мужчины и четыре женщины. У них был диагностирован COVID-19, но причиной смерти стали другие заболевания.

Так, 61-летний пациент болел гипертонической болезнью с преимущественным поражением сердца, хронической сердечной недостаточностью, а 86-летний пенсионер — мелкоочаговым кардиосклерозом, сахарным диабетом.

46-летняя пациентка скончалась от сахарного диабета с множественными осложнениями, мелкоочагового кардиосклероза, у 62-летней женщины были сахарный диабет с множественными осложнениями и легочно-сердечная недостаточность. 72-летняя пенсионерка страдала диабетической макроангиопатией, атеросклерозом коронарных артерий, а причиной смерти 80-летней бабушки стала гипертоническая болезнь и атеросклероз коронарных артерий.

Больничные палаты при этом покинули 36 пациентов, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 13 278 человек. Под присмотром врачей остаются 3743 зараженных.

Челябинский Минздрав рассказал, в каком порядке проявляются симптомы коронавируса по дням. И назвал важный отличительный признак новой инфекции.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер продлил режим повышенной готовности по коронавирусу до 18 октября.

В Челябинской области с 1 октября запретили проводить спортивные мероприятия среди детей и подростков. Это связано, в том числе, с резко ухудшающейся эпидемической ситуацией в регионе. Аналогичные ограничения в регионе с теперь действуют и на массовые мероприятия Минсоца и Минкульта.

С всплеском сезонных инфекций работы у медиков, которые пашут сверхурочно с весны, прибавилось работы. Из-за этого в Челябинске решили увеличить число скорых за счет бригад из соседних городов.

А еще в Челябинске из-за сезонного роста заболеваемости гриппом и ОРВИ службу неотложной медицинской помощи перевели на круглосуточный режим работы. Мы рассказывали, какие вызовы без перерывов и выходных будут обслуживать бригады, и куда звонить, чтобы к вам приехал врач.

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