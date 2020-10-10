Мест больше нет: в крупном городе Челябинской области отдали роддом под ковидный госпиталь

В роддоме появится 100 дополнительных мест Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Около 100 дополнительных мест для ковидных больных, находящихся в тяжелом состоянии, развернут в златоустовском роддоме. Решение было принято из-за роста заболеваемости в городе, заполненностью существующей госпитальной базы и медленным восстановлением и выпиской после перенесенной инфекции.

— Роддом в городе единственный, но мы понимаем, что это место, которое точно подойдет. В палатах есть кислородная разводка, которая жизненно необходима при поражении органов дыхания, — объяснили решение в минздраве Челябинской области.

Помещения роддома позволяют свободно разделить «красные» (зараженные) и «зеленые» (чистые) зоны, провести разграничение въездов и выездов, а также потоков пациентов с различными диагнозами, чтобы не допустить очагов заболевания.

Женские консультации продолжат работать будущих мам в штатном режиме. Рожениц будут маршрутизировать в Миасс. Раньше туда возили только тяжелых пациенток.

— Экстренная помощь будет оказываться на месте, в златоустовской горбольнице. Там есть база областного перинатального центра, — добавили в пресс-службе ведомства.

Напомним, Златоуст входит в топ-5 городов-лидеров заболеваемости. В апреле город оказался в эпицентре скандала, когда в онкологическом отделении горбольницы №1 произошла вспышка коронавируса.

Из-за ухудшения эпидемиологической обстановки у будущих мам прибавилось волнений. Масла в огонь подливают различные слухи. Что делать, если роддом, который вы выбрали, отдали под ковидный госпиталь, могут ли забрать ребенка пока не будет готов тест и что с партнерскими родами. Отвечает главврач областного перинатального центра Оксане Любавиной.

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