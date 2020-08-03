Скандальный экс-министр здравоохранения Челябинской области получил новую должность

3 Авг. 2020 2020-08-03T11:55:54+03:00

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Минздрав Челябинской области опубликовал обновленный список внештатных специалистов. Среди них — экс-глава ведомства Сергей Приколотин. Он будет отвечать за медицину катастроф.

Напомним, Сергей Приколотин возглавил ведомство 22 января 2018. Он сменил на посту Сергея Кремлева, ушедшего в отставку по собственному желанию. В ведомстве он работал с июля 2016 года начальником управления. До этого возглавлял отделение реанимации в горбольнице № 3 Миасса, станцию скорой помощи и миасское городское управление здравоохранения. В сентябре 2019 года Сергей Приколотин не пережил «перезагрузку» социального блока, проводимую после назначения Алексея Текслера губернатором Челябинской области.

При нем минздрав проводил оптимизацию медицинских учреждений, которую чиновник предпочитал называть «реструктуризацией». Южноуральцы начали жаловаться, что в результате в некоторых территориях медпомощь стала менее доступной.

Во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным в июне 2019 года фельдшер из деревеньки Маук в Челябинской области на всю страну рассказала, что в сельской местности не хватает рабочих рук — там просто негде жить.

Крупная закупка оборудования, проводимая в годы работы Приколотина, переросла в уголовное дело. Тогда минздрав заключил договор на поставку пяти операционных столов в онкоцентр на 2,5 млн рублей. Оборудование привезли не то, которое нужно, но акт приемки был подписан.

Вопреки слухам о том, из списка внештатных специалистов уберут работников частных клиник, многие из них сохранили свои и должности. Например, известный пластический хирург Александр Пухов.

Кроме того, одних «частников» сменили другие «частники». Например, на посту главного внештатного специалиста по репродуктивному здоровью Надежду Эрлихман (клиника «Источник») сменила Татьяна Пестова («Центр семейной медицины»). Вместо Марины Пинелис (клиника «Источник») главным внештатным аллергологом-иммунологом стала Татьяна Шилова (медцентр «Лотос»).

Ранее в минздраве комментировали, что причины кадровых перестановок различны: личные обстоятельства (как правило переезды), выход на пенсию, омоложение персонала, подготовленного из нового резерва. Но, как и в любой кадровой политике — развитие во главе угла.

— Это исключительно мирный процесс, и он нужен для развития системы здравоохранения. За период с 2019 до конца 2020 года сменится около 25 внештатных специалистов. Часть из них уже активно приступили к работе, и отлично проявляют себя на новых должностях, — прокомментировали в пресс-службе минздрава.

Отметим, что приказ о главных внештатных специалистах был подписан еще в пятницу, но пофамильный список опубликовали только сегодня.

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ИСТОЧНИК KP.RU