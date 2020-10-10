В Курганской области снова ввели обязательную самоизоляцию: кому нельзя выходить из дома

Зауральцам старше 65 лет можно только в магазин, больницу и на работу Фото: Эдуард ФАДЮШИН

В понедельника, 12 октября, в Курганской области вводится обязательная самоизоляция для жителей старше 65 лет. Это связано с ростом заболеваемости коронавирусом.

— Пожилые люди могут выходит из дома лишь в нескольких случаях: обращение за медпомощью, следование к месту (от места) работы, поход в магазин или к месту приобретения услуг, а также выгул домашних животных, — сообщили в оперштабе по коронавирусу.

При этом правило не применяется к врачам, а также чиновникам и руководителям организаций, если их нахождение на рабочем месте является критически важным.

Кафе и ресторанам рекомендуется ограничить число участников банкетов до 40 человек и отказаться от проведения дискотек.

На 10 октября зарегистрировано 66 новых случаев заболевания COVID-19. Это рекордный пик с июля. 37 случаев заражения — в Кургане. Остальные — в Варгашинском, Звериноголовском, Каргапольском, Катайском, Кетовском, Лебяжьевском, Мишкинском, Сафакулевском, Шадринском, Шатровском, Щучанском районах, а также в Шадринске.

Ранее в школах Курганской области продлили осенние каникулы до трех недель. Учащиеся начнут отдыхать с 16 октября. Отметим, что в Зауралье наименьшее число зараженных коронавирусом по УрФО. Весной там были введены жесткие меры в виде запрета на въезд иногородним и спецпропусков. В соседней Челябинской области до этого не дошло.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru