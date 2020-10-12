В Челябинске больных с подозрением на коронавирус будут возить на такси

Такси будет доставлять пациентов до больницы, чтобы разгрузить работу скорых. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чтобы разгрузить работу скорой, региональные власти решили подключить таксистов к транспортировке больных с подозрением на ковид. Теперь на компьютерную томографию пациентов будут возить на такси. Услуга будет действовать в Челябинске и Магнитогорске. Об этом журналисту КП-Челябинск сообщила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

— Мы встречались с представителями «Яндекс.Такси». На этой неделе решим вопрос, чтобы разгрузить скорую помощь, и машинами такси доставлять людей до компьютерной томографии, до больницы. Для того, чтобы скорая помощь работала непосредственно с тяжелыми пациентами, — рассказала замгубернатора.

Оплачивать услугу, по ее словам, будут из «благотворительных средств».

— Сейчас будет обучение диспетчеров: каким образом будут осуществляться эти вызовы, для какой категории пациентов. Приказ минздрава есть на эту тему, для того, чтобы максимально снять нагрузку со скорой помощи. Мы стараемся учесть все нюансы и моменты, чтобы людям создать комфортные условия для лечения и диагностики, — добавила Ирина Гехт.

Южноуральцы с апреля жалуются, что им подолгу приходиться ждать КТ. Тогда люди насчитывали по 18 машин с красными крестами возле больниц. А в Магнитогорске больные отсиживали в очереди по семь часов. Где и как сделать КТ в Челябинске мы подробно рассказывали в нашем материале.

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