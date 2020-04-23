«18 машин насчитали»: вереница скорых выстроилась к больнице в Челябинске

23 Апр 2020 2020-04-23T16:18:28+03:00

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Очереди машин скорой помощи ежедневно выстраиваются к пульмонологическому отделению областной больницы № 3 на улице Островского. Об этом рассказала КП-Челябинск жительница соседнего дома.

— Очереди каждый день: и днем, и ночью. С сиренами привозят людей. До карантина такого не было — максимум два-три машины, — рассказала челябинка Мария. — На территорию заезжают семь машин, остальные на дороге стоят. Днем муж 18 машин насчитал.

Как пояснили в пресс-службе «тройки», в связи с коронавирусом отделение перепрофилировано — там делают компьютерную томографию (КТ) легких для проверки на пневмонию.

— Данная работа не представляет угрозы для окружающих, — заверила пресс-секретарь ОКБ №3 Виктория Розенберг.

Отметим, что на базе «тройки» сформирована госпитальная база для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, но пока больных COVID-19 там нет. Маршрутизация выстроена так: если все хорошо, больной остается в ОКБ №3, если КТ покажет так называемый «эффект матового стекла», свойственный коронавирусу, больного увозят в другую больницу. Именно поэтому машины скорой помощи не могут просто передать пациента и уехать.

На днях «Комсомолка» побывала в ОКБ №3 и оценила готовность к приему больных. Смотрите наш фоторепортаж.

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ИСТОЧНИК KP.RU