Мягкий газон притягивает даже тех, кто равнодушен к футболу Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Началось все с элементарного желания читателя КП-Челябинск Эдуарда побегать с мячиком по искусственному зеленому газончику стадиона в поселке Новосинеглазово. Стоило только сделать шаг, тут же охранник выскочил из своей будки и голосом арбитра проорал: «Покиньте поле!». Оказалось, что вход на него запрещен.

— При этом зайти на стадион может любой желающий — хочешь в баскетбол поиграй, хочешь мышцы на тренажерах прокачай или побегай по дорожке. Почему же «по газонам не ходить»? — возмущается челябинец.

Табличка уже выцвела и никого не останавливает Фото: Ирина ФАДЮШИНА

«ЧЕМПИОНСКИЙ» ОБЪЕКТ

Площадка была торжественно открыта в конце октября 2017-го еще при прежнем главе Челябинска Евгении Тефтелеве. Многофункциональный комплекс включает в себя футбольное поле с беговыми дорожками, воркаут-площадку, зону для игры в стритбол. Для поселка — это едва ли «олимпийский» объект! Тем более он был открыт в преддверии чемпионата мира по футболу в России. Сделали его по программе «Городская среда» и при поддержке местного завода.

Кстати, в планах прежней мэрии было продолжить строительство на прилегающем пустыре: построить парк со спортивно-оздоровительными зонами в виде футбольного мяча, благоустроить всю территорию, а на «закуску» открыть еще и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Райский уголок планировали открыть до 2020 года. Но все так и осталось на бумаге.

Рядом со стадионом обещали сделать целый олимпийский парк. Фото: zs74.ru

Но даже и то, что уже отстроили не просто радует глаз, а зовет и тянет заняться физкультурой. И не только жителей Новосинеглазово, но и соседних поселков. Кстати, даже два года спустя стадион выглядит как новенький.

6000 ЗА ЧАС

В городском спортуправлении пояснили, что футбольные поля находятся в распоряжении детских спортивных школ. Большую часть времени здесь проводят тренировки и соревнования воспитанники спортшкол. И только потом могут играть футболисты-любители. Услуга платная и фиксированная, поскольку муниципальные объекты должны зарабатывать и приносить доход. Из этих средств, в том числе, оплачиваются и расходы на «коммуналку», на содержание спортивных объектов.

А сколько это стоит? В спорткомплексе «Лидер» (стадион «Алмаз» в Ленинском районе) нам рассказали, что час аренды футбольного поля стоит 6000 рублей. Половина поляны — в два раза дешевле, четверть, соответственно, 1500 рублей. Скидываются, как правило, всей командой и гоняют мяч, пока время аренды не закончится. В эти деньги входит — предоставление раздевалок, душевых, ворот, разметки (если необходимо). Мячи, правда, нужно приносить с собой.

Столько запретов! Не сразу разберешься, что вообще разрешено Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Цена аренды зависит от степени комфорта. Скажем, в том же Новосинеглазово поиграть в футбол на большом поле стоит всего 2000 рублей в час. Если берете половину — цена падает в два раза. А все потому, что в там нет теплых раздевалок и душевых.

ВСЕ ОФИЦИАЛЬНО

Дальше — больше. Просто так прийти и заплатить администратору стадиона не получится. Все нужно проводить официально. С администрацией, на балансе которой находится футбольное поле, заключается договор. На одно или сразу несколько посещений. Обговаривается дата и время. Деньги переводятся на расчетный счет организации. Все официально и по документам строгой отчетности.

По такой же схеме работают фактически все спортивные объекты Челябинска. Скажем, дворец спорта «Юность» или ледовая арена «Трактор». Просто так прийти и поиграть в хоккей здесь не получится. Только аренда. Бесплатно – только для спортивных школ. Это, как школьный спортзал. Днем – для учеников, вечером - для взрослых за деньги.

БЕСПЛАТНО — ВО ДВОРЕ

Безусловно, остаются вопросы. Например, почему бы не сделать свободным и бесплатным занятия для всех желающих? Но таковы правила. Выходит, в футбол бесплатно можно поиграть во дворе или площадках, разбросанных по всему городу. Например, за памятником Курчатову. А бесплатно погонять шайбу — на дворовых хоккейных кортах. Кстати, в этом году к зиме в городе откроются более 70 хоккейных площадок, большая часть из которых была отремонтирована этим летом. А с детьми и взрослыми здесь будут заниматься инструкторы.

ГДЕ ПОИГРАТЬ В ФУТБОЛ В ЧЕЛЯБИНСКЕ (адреса стадионов, телефоны)

Стадион им. Колющенко, Доватора, 15

(351) 260-64-85

СК «Лидер», Копейское шоссе, 43а

(351) 200-61-71

ФСК «Локомотив», Монакова, 1а

(351) 268-21-89

СК «Сигнал», Дербентская, 41

(351) 255-17-37

Стадион «Центральный», Коммуны, 98

(351) 217-21-89

СК «Металлург», Первого Спутника, 2

(351) 725-22-27

СК «Арена», Молодогвардейцев, 7, 2 этаж

8-922-725-22-99

ДС «Метар-спорт», Черкасская улица, 1

(351) 721-03-37

СК «Форвард», Кулибина, 58

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