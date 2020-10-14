Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 15 октября 2020: смерть высокопоставленного силовика и бунт таксистов

В Челябинске увеличили рейды по выявлению нарушителей масочного режима в транспорте Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С всплеском сезонных заболеваний в регионе увеличилось и заражение коронавирусом. В связи с этим у больниц и станций скорой помощи не получается обслужить должным образом всех своих пациентов — не хватает времени и рабочих рук. Чтобы хоть как-то помочь медработникам правительство региона вынуждено идти на крайние меры. Например, привлекать на помощь студентов медицинских вузов и колледжей, а также подключать таксистов к перевозке больных. На даже с этим случаются проблемы.

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 15 октября 2020.

Инфографика: коронавирус74.рф

По данным областного минздрава, на утро, 14 октября, в регионе зафиксировано 18 075 случаев COVID-19. За прошедшие сутки болезнь нашли еще у 103 южноуральцев, 4 из которых — школьники. Из больниц выписали 126 пациентов, а всего с начала пандемии выздоровели 13 701 человек. Еще 3 781 заболевших остаются под наблюдением специалистов.

За прошедшие сутки умерли 6 пациентов, у которых был диагностирован COVID-19. Две женщины 61 и 68 лет умерли непосредственно от вируса, а у остальных ковид был сопутствующим, смерть наступила от других болезней:

— инфаркт головного мозга, легочно-сердечная недостаточность — пациент, 79 лет;

— сахарный диабет, атеросклероз коронарных артерий — пациентка, 86 лет;

— хроническая обстуктивная болезнь легких, гипертоническая болезнь — пациент, 79 лет;

— сахарный диабет с множественными осложнениями, гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца — пациентка, 84 года.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

Коронавирус в Челябинской области

На днях в возрасте 76 лет умер бывший начальник УФСБ Челябинской области Валерий Третьяков.

— Предварительной причиной смерти считается пневмония, которая была вызвана коронавирусом, — сообщили бывшие коллеги генерала.

Службу Третьяков начал в 1979 году — тогда он устроился в комитет государственной безопасности Пермской области (ныне — Пермский край). В 1991 году офицер возглавил УФСБ Челябинской области. В 1999 году ушел в отставку и начал руководить отделением партии «Единство» в Челябинске, а с 2000 по 2009 год был главным федеральным инспектором региона.

Коронавирус в Челябинске

Недавно правительство региона объявило о том, что теперь людей с подозрением на ковид будут возить на КТ таксисты. В это же время популярный агрегатор снизил водителям гарантию заработка. На фоне этих новостей они объявили о забастовке. Информация об этом появилась в городском паблике «Подслушано у таксистов Челябинска».

— Яндекс.Такси договорилось с администрацией Челябинской области перевозить коронавирусных больных за свой счет. После чего резко опустила гарантию заработка для работников такси. В связи с этим в следующую пятницу, 23 октября, с 6:00 утра до 24:00 все работники Яндекс.Такси: водители, диспетчера, автопарки и т.д. не выходят на работу! – говорится в сообщении.

Водители требуют возвращения гарантированного заработка на прежний уровень и минимальную ставку в 100 рублей, включая НДС.

С началом осени врачи скорой помощи не всегда успевают вовремя приезжать на вызовы больных. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Пока границы закрыты жителям столицы Южного Урала станет легче путешествовать на самолете по России в период пандемии коронавируса. С 26 октября из Челябинска в Ханты-Мансийск появится новый прямой рейс. Перелеты будет осуществлять компания Utair, а их продолжительность составит 2 часа 20 минут. Улететь из Челябинска можно будет во вторник и субботу в 03:40 и 15:50 соответственно. Обратный самолет из ХМАО планируется пускать по понедельникам в 22:00 и по субботам в 12:45.

— Цены на авиаперелет в одну сторону составят от 1950 рублей, — сообщили в пресс-службе аэропорта Челябинска. — Для всех пассажиров представлена бесплатная ручная кладь до 5 кг, вес от 10 кг оплачивается дополнительно.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 15 октября 2020 года.

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