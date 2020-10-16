«Дешевый саботаж»: управляющий челябинского автопарка опроверг слухи о забастовке таксистов

В соцсетях появилось сообщение о забастовке водители «Яндекс.Такси» в Челябинске Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На этой неделе одной из самых обсуждаемых новостей стало заявление региональных властей, что пациентов с пневмонией и с показаниями для прохождения КТ будут возить водители «Яндекс.Такси». Водители, подключенные к агрегатору, пригрозили объявить забастовку. Сказалось также снижение гарантийного заработка.

На радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3FM) мы поговорили с управляющим автопарка-партнера «Яндекс.Go» Рамилем Зайнуллиным. Он заявил, что сообщение о забастовке всего лишь анонимный вброс.

— Нет никаких абсолютно шансов, что она состоится. В данной забастовке никакой организованности нет. Какое-то неизвестное лицо опубликовало эту запись в социальных сетях и пожелало остаться анонимом. Я бы расценивал эту запись лишь как дешевый саботаж, — рассказал Рамиль Зайнуллин.

Управляющий автопарка заверил, что никаких перебоев в работе такси не предвидится.

— Мне не известны ни водители, ни автопарки, которые собираются поддержать эту тему. Все будет в обычно порядке. Если рассматривать «Яндекс.Такси», то под этим агрегатором в Челябинске работает большое количество автомобилей, и пассажиры не увидят разницы, — подчеркнул Рамиль Зайнуллин.

Водители больше негодуют из-за понижения гарантийного заработка, чем из-за возможности заразиться.

— Страха в глазах наших водителей мы не наблюдаем, но от элементарных мер безопасности они не отказываются: дезинфицирующие средства, маски, перчатки всегда присутствуют, — рассказал Рамиль Зайнулин.

Кстати, у таксистов есть возможность провести санобработку автомобиля. Но это больше рекомендация, к которой никого не принуждают.

— По договоренности с Яндексом в Челябинске работают два пункта на Свердловском тракте,11В и улице Солнечной,6В. Водитель может приехать туда с 9:00 до 18:00. Но это все носит рекомендательный характер. Стоит процедура 150 рублей. Водители — люди щепетильные в финансовых вопросах, не каждый захочет отдавать за это деньги, — говорит Рамиль Зайнуллин.

Напомним, «ковидные» такси нельзя заказать в обычном приложении. Машины будут прикреплены к медучреждениям: 19 в Челябинске и 12 в Магнитогорске. Их будут вызывать через диспетчеров.

РАНЕЕ НА ТЕМУ

В «Яндекс.Такси» прокомментировали готовящийся бунт водителей в Челябинске

Шоферы заявили о забастовке после новости о появлении «ковидных» такси (читать)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru