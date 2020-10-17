Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 18 октября 2020: смерть двух врачей, отмена концерта и футболисты, заразившееся COVID-19

В Челябинской области погибло два медика, зараженных коронавирусом Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинской области растет число заболевших коронаврусом. На утро 17 октября минздрав зарегистрировал 113 новых случаев заражения, из них восемь школьников. Всего коронавирусом заразились 18404 человека.

За сутки из больниц выписали 127 пациентов, за время пандемии в Челябинской области 14012 человек переболели COVID-19.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

За день в регионе погибло пятеро зараженных. 55-летний мужчина скончался от коронавируса, у четверых новая инфекция была сопутствующим заболеванием:

— пациентка, 87 лет: гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца, легочно-сердечная недостаточность;

— пациент, 69 лет: злокачественное новообразование;

— пациент, 70 лет: ишемическая кардиомиопатия, атеросклероз коронарных артерий;

— пациент, 62 года: тромбоз, легочно-сердечная недостаточность.

Инфографика: коронавирус74.рф

Коронавирус в Челябинске

Из-за пандемии COVID-19 челябинцы остались без массовых мероприятий, в том числе фанаты группы «Руки Вверх!», чей концерт отменили уже второй раз. Сначала организаторы пересняли выступление с 20 мая на 24 октября, а за неделю до мероприятия сообщили, что в этом году артисты не приедут в Челябинск. Новую дату концерта обещали озвучить позже.

В Челябинске на «Центральном» стадионе отменили футбольный матч, но не из-за ограничений. Коронавирус подкосил игроков команды «Челябинск», они должны были играть против «КАМАЗа» из Набережных Челнов уже сегодня, 18 октября.

Челябинских футболистов подкосил коронавирус Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирус в Челябинской области

Минздрав Челябинской области сообщил о смерти сразу двух медиков. В Ашинском районе погиб 58-летний врач-невролог. Во время пандемии он работал в отделе внебольничной пневмонии.

А также в Челябинске скончалась 58-летняя старшая медсестра инфекционного отделения горобольницы №8 Татьяна Миронова. В минздраве отметили, что женщина в числе первых пошла бороться с коронавирусной инфекцией.

В Челябинске умерла 58-летняя медсестра Татьяна Миронова, болевшая коронавирусом. Фото: пресс-служба администрации Челябинска

Кроме того, жителям Челябинской области рассказали, куда они могут поехать, не боясь попасть на карантин. У южноуральцев есть выбор из 47 регионов России, среди которых Краснодарский край, Москва и Московская область, соседние Свердловская и Курганская области и другие. В остальных субъектах приезжие могут столкнуться с ограничениями, веденными из-за коронавируса.

Карта регионов, в которых нет карантина для приезжих. Инфографика: Сервис путешествий Туту.ру

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