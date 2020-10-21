Школьникам Челябинской области на неделю продлили осенние каникулы

Ученики будут отдыхать две недели Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер распорядился продлить осенние каникулы в школах на неделю. Такое решение глава региона принял в связи с неутешительной статистикой заболеваемости коронавирусом. Теперь ученики будут отдыхать две недели вместо одной, вне зависимости от того, когда именно в школе начинаются каникулы.

— Согласен с врачами: пауза позволит разорвать цепочки передачи вирусных заболеваний. Плюс у педагогов и детей будет время на отдых и восстановление сил, — сообщил Алексей Текслер на своей странице в инстаграме.

Пока дети будут отдыхать, школы получат дополнительное оснащение рециркуляторами воздуха и другими средствами защиты. При этом много гулять на каникулах не рекомендуется, а чтобы как-то занять школьников, обсуждаются варианты онлайн-активности для учеников: доступ к развивающим программам, киберспортивные турниры и другое.

Что касается колледжей и ВУЗов, то здесь каникулы носят только рекомендательный характер — губернатор призывает уйти на внеплановый отдых, если эпидемиологическая ситуация в учебном заведении сильно ухудшится.

Ранее Алексей Текслер записал видео обращение к жителям Челябинской области. Губернатор рассказал о процессе борьбы с коронавирусом и призвал южноуральцев соблюдать масочный режим.

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