Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 22 октября 2020: болезнь у Гартунга и проблемы с выдачей тел из морга

Не все челябинцы соблюдают масочный режим Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области продолжается борьба с коронавирусом. Все больше медучреждений перепрофилируются в ковидные госпитали. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 21 октября 2020.

Жители региона начали жаловаться на то, что не могут вовремя получить ковидное предписание от Роспотребнадзора.

— Проблема есть. Претензии справедливы. Численность работников Роспотребнадзора не позволяет закрыть весь объем предписаний. Но нужны они тоже не всем. Если человек болен, имеет симптомы ОРВИ, он получит больничный у медработника. Предписания нужны только контактным членам семи, — пояснила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Только имея на руках предписание об изоляции, родственники зараженного могут открыть больничный и не ходить на работу.

Так как в большинстве случаев документ поступает в семью с опозданием, медики советуют близким не подвергать опасности своих коллег и договариваться с начальством о пропуске рабочих смен до того, как удастся получить официальный больничный.

Инфографика: Коронавирус74.рф

По данным областного минздрава, на 21 октября 2020 года в регионе зафиксировано 18 852 случая COVID-19. За прошедшие сутки заболели еще 118 человек, трое из которых — школьники. Покинуть больничные палаты удалось 98 пациентам, а всего с начала пандемии выздоровели 14 367 южноуральцев. Еще 3 857 больных находятся под присмотром врачей.

За прошедшие сутки скончались три человека, у которых был диагностирован коронавирус. Женщина 63 лет умерла непосредственно от ковида, а у остальных он был сопутствующим, смерть наступила от других болезней:

— сахарный диабет, гипертоническая болезнь — пациентка, 64 года;

— острый инфаркт миокарда, гипертоническая болезнь — пациентка, 80 лет.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

Коронавирус в Челябинской области

Депутат Государственной думы Валерий Гартунг заразился коронавирусом. Об этом лидер «Справедливой России» в Челябинской области сообщил на своей страничке в Facebook. По его словам, вчера утром у него взяли анализы, а вечером сказали, что результат положительный. В связи с этим депутату пришлось пропустить пленарное заседание.

— Чувствую себя хорошо, температуры нет, но утром сделал еще один анализ — положительный результат подтвердился, — рассказал Валерий Гартунг. — Очень жаль, что не смогу выступить по важнейшим законопроектам. Фракция будет сражаться без меня, а я буду сражаться с коронавирусом.

Депутат временно перешел на удаленку. Он также предупредил жителей региона, что даже если соблюдать все правила и меры безопасности, можно заразиться коронавирусом.

Коронавирус у Гартунга протекает в легкой форме. Фото: vk.com/gartung_vk

После сообщениях в СМИ о продаже мест в очереди к врачу и на КТ прокуратура Челябинской области организовала проверку.

— В ходе проверки будет дана оценка организации приема граждан в учреждениях здравоохранения, — рассказали пресс-службе ведомства. - Результаты проверки поставлены на контроль.

Напомним, на сайте объявлений появился интересный товар, а точнее услуга. Предприимчивые жители Магнитогорска предлагают отстоять очередь в поликлинике за денежное вознаграждение.

Продажей очередей в больницах заинтересовалась прокуратура Фото: Валентина ВАГАНОВА

На этой неделе губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял решение о продлении осенних школьных каникул 2020. По примеру Москвы их растянут на две недели, хотя обычно ребятам хватало одной. На новость об этом жители региона отреагировали бурно. Они буквально завалили сообщениями Instagram Текслера. У некоторых южноуральцев возникли вопросы касательно продления каникул. Редакция КП-Челябинск решила обратиться за разъяснениями к минобру. Там рассказали, какой эффект должны дать продление отдыха, а также о том, что ждет школы после каникул. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Коронавирус в Челябинске

Жители Челябинска, потерявшие своих близких, не могут оперативно забрать тела из морга и похоронить родных, как положено по обычаю — на третий день.

— Папа скончался еще в воскресенье в городской больнице № 8 на ЧТЗ. Мы заказали похороны на четверг. А сегодня узнали, что вскрывать его будут не раньше пятницы. Мы пробовали объяснить ситуацию медикам, а в ответ одна грубость, — рассказал свою историю читатель КП-Челябинск Олег.

Проблема с выдачей тел действительно существует.

— Городская больница № 8 полностью отдана под ковидный госпиталь. Сегодня она принимает большое количество реанимационных пациентов. При подозрении на ковид или при подтвержденном диагнозе «коронавирус» вскрытие проводится по определенным санитарно-эпидемиологическим правилам, поэтому очередь достигает пяти-семи дней, — пояснила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Если родственники уже заказали все необходимое для похорон, Ирина Гехт советует обращаться к главврачу больницы. Возможно, медики смогут пойти навстречу родным и выдать тело вне общей очереди.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 22 октября 2020 года.

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