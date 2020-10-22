В «Яндекс.Такси» объяснили, почему не возят больных коронавирусом на КТ в Челябинске

Машины «Яндекс. Такси» будут возить медиков к пациентам, которые лечатся дома. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На прошлой неделе региональные власти заявили, что пациентов на КТ-диагностику в Челябинске и Магнитогорске будет возить «Яндекс.Такси». Однако сегодня, 22 октября, стало известно, что водители отказываются перевозить пациентов с симптомами коронавируса.

В пресс-службе компании-агрегатора журналисту КП-Челябинск объяснили, что не могут рисковать здоровьем работников и брать на себя ответственность за перевозку пациентов. Поэтому автомобили будут, вероятно, работать в помощь медикам. На это выделят больше 20 машин.

— Соглашение еще не подписано с министерством. Мы можем сказать только то, что у нас получится по итогу соглашения. Сейчас действительно ведется обсуждение того, что мы будем возить врачей. Потому что очень многие водители такси испугались садиться за руль в таких условиях, — рассказала корреспонденту КП-Челябинск пресс-секретарь «Яндекс Go» Елизавета Хмелева.

Машины оборудуют защитными экранами, и будут проводить ежедневную дезинфекцию в салоне.

Ранее вице-губернатор Ирина Гехт говорила, что такси должно было разгрузить скорую помощь.

— На этой неделе решим вопрос, чтобы разгрузить скорую помощь, и машинами такси доставлять людей до компьютерной томографии, до больницы. Для того, чтобы скорая помощь работала непосредственно с тяжелыми пациентами, — комментировала замгубернатора.

Напомним, на прошлой неделе водители такси заявили о забастовке. Они пожаловались, что им снизили гарантию заработка на фоне новостей с перевозом на КТ. Но в компании сказали, что понижения тарифов не было.

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