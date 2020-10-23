Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 24 октября 2020: штраф после отдыха в Турции и антиковидные роботы

Сейчас в больницах региона очень большая нагруженность на врачей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области продолжается борьба с коронавирусом. Новая инфекционная больница, которая строится в Малой Сосновке за 2,5 млрд рублей, должна быть готова к завершению уже через неделю.

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 24 октября 2020.

Инфографика: Коронавирус74.рф

По данным областного минздрава, на утро 23 октября зарегистрировано 129 новых случаев коронавируса, в том числе COVID-19 выявили у пятерых школьников. С начала пандемии число заболевших достигло 19 104. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

За прошедшие сутки умерли шесть зараженных. Непосредственно от коронавируса умерли 68-ми и 82-летния женщины и 51-летний мужчина. 64-летний пациент с положительным тестом на COVID-19 скончался от атеросклеротической болезни сердца, легочно-сердечной недостаточности, 61-летний — от острого инфаркта миокарда, гипертонической болезни, а 84-летний — от атеросклеротического кардиосклероза и гипертонической болезни.

Больничные палаты при этом покинули 111 пациентов, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 14 520 человек. Под присмотром врачей остаются 3 948 зараженных.

Статистика: yandex.ru/covid-19/stat

Коронавирус в Челябинской области

На Южном Урале по примеру Свердловской области появятся общественные медицинские инспекторы, которые будут проверять детские сады и школы. С предложением распространить эту практику выступил полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов.

— Инспектировать детские сады и школы могут студенты медицинских вузов. Область готова поддержать эту идею, — заявила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Пока врачи борются с коронавирусом, таможенники ведут свою войну. Они предотвращают незаконный вывоз медицинских изделий через Челябинскую область. Всего с начала 2020 года таможенниками было конфисковано 27 тонн груза, необходимого для врачей и пациентов.

— В период с начала пандемии коронавирусной инфекции действует запрет на вывоз средств индивидуальной защиты с территории страны, — рассказал пресс-секретарь Челябинской таможни Александр Земсков.

Так что даже когда границы многих государств закрыты для туристов, у таможни работы полно.

Коронавирус в Магнитогорске

Магнитогорская компания «Андроидная техника» представила робота, который может применяться для борьбы с COVID-19. Робототехнический комплекс дезинфицирует помещения с помощью ультрафиолетовых облучателей. Бот работает автономно и настраивается через приложение для смартфона или планшета.

— Отмечу, что регулярная дезинфекция в общественных местах станет новым стандартом безопасности, — рассказал технический директор фирмы Евгений Дудоров.

Именно так выглядит робот, которого планируют задействовать в период пандемии. Фото: Evgeny Dudorov/facebook.com

Коронавирус в Челябинске

Жительница Челябинска вернулась с отдыха из Турции, но не стала проходить тест на коронавирус в течении трех дней с момента прибытия. На нее составили административный протокол по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Дело было передано в суд.

— 26 августа 2020 туристка прибыла из Турции на самолете. Однако в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации не прошла лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и не разместила информацию о результате лабораторного исследования на COVID-19 в ЕПГУ, заполнив форму «Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для пребывающих на территорию Российской Федерации, — сообщили в пресс-службе Металлургического районного суда.

Сама туристка свою вину на суде отрицала. Она заявила, что у нее не было возможности пройти тестирование 27 августа, так как провела в дороге 18 часов. На следующий день, по ее словам, в местном диагностическом центре была большая очередь. А 29 и 30 августа выпали на нерабочие дни.

В итоге жительницу Челябинска признали виновной. Ей назначили наказание в виде штрафа размером в 7500 рублей. При вынесении вердикта суд учел наличие у нее на иждивении малолетнего ребенка, а также отсутствие других подобных нарушений.

Тест на коронавирус можно сдать и в платной клинике Фото: Валентина ВАГАНОВА

Пандемия все также вносит коррективы в спортивную жизнь города. ФК «Челябинск» выставил на очередной матч молодежку вместо основного состава.

О вспышке COVID-19 в стане «горожан» было объявлено в минувшую субботу, 17 октября. По неофициальной информации, в команде положительные тесты на коронавирус выявили у 14 игроков и пяти представителей персонала клуба.

В ФК «Челябинск» сообщили, что игроки сейчас проходят интенсивный курс лечения и профилактики. После выздоровления все снова приступят к тренировкам и будут участвовать в играх чемпионата России. Но точных сроков пока не называют.

Коронавирус нарушил планы челябинского футбольного клуба. Фото: vk.com / «ФК "Челябинск"»

Вслед за градусниками из аптек Челябинска начали пропадать антибиотики. К примеру, читательница «Комсомолки» с трудом нашла «Азитромицин», который недавно рекомендовали к использованию при лечении коронавируса. Также его массово используют при лечении бактериальных инфекций верхних дыхательных путей.

Редакция «КП-Челябинск» тоже решила поискать «Азитромицин» лекарство в аптеках города. Рассказываем, что из этого вышло.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 24 октября 2020 года.

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