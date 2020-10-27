Прокуратура требует отправить экс-мэра Челябинска в колонию строгого режима и взыскать крупный штраф

Евгений Тефтелев обвиняется в получении взятки 2,5 млн рублей от руководителя строительной организации Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На заседании по делу Тефтелева в Центральном районном суде прокуратура потребовала признать подсудимого виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ).

— В прениях государственным обвинителем предложено назначить наказание в виде шести лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 75 млн рублей и лишением права занимать должности государственной и муниципальной службы на срок 10 лет, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Прения сторон продолжаются, выступает сторона защиты.

Напомним, экс-глава Челябинска прибыл в суд налегке. Будет ли оглашен приговор пока не ясно. Следующее заседание запланировано на 16:00, однако процесс по делу Тефтелева еще идет.

Ранее мы разбирали, каковы шансы Евгения Тефтелева избежать реального срока.

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