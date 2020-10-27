Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 28 октября 2020: обязательное ношение масок в лифтах и новые ограничения

В Челябинске и Магнитогорске увеличат количество «ковидных» такси Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области с каждым днем регистрируют все больше зараженных коронавирусом. На утро 28 октября минздрав насчитал 145 новых случаев. Общее число заболевших уже составило 19656 человек.

За сутки из больниц выписали 41 пациента. За время пандемии COVID-19 в регионе переболели 14811 человек.

Инфографика: коронавирус74.рф

За день умерло еще семеро зараженных. У 74-летней женщины коронавирус стал основном причиной смерти, у шестерых новая инфекция была сопутствующим заболеванием:

— пациентка, 62 года: злокачественное новообразование;

— пациентка, 88 лет: цирроз печени, атеросклеротическая болезнь сердца;

— пациент, 68 лет: сахарный диабет, атеросклероз коронарных артерий;

— пациент, 85 лет: гипертоническая болезнь, легочно-сердечная недостаточность;

— пациентка, 58 лет: легочно-сердечная недостаточность, гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца;

— пациент, 64 года: сахарный диабет, гипертоническая болезнь.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

Без маски и нос не высунуть

Со среды , 28 октября, в Челябинской области, как и в других регионах, введен всеобщий масочный режим. Роспотребнадзор выпустил постановление, согласно которому маску теперь нужно носить во всех местах массового пребывания (любое пространство, где одновременно может находиться 50 человек), в том числе в такси и общественном транспорте, на парковках и в лифтах.

Также запрещены развлекательные мероприятия и работа общепитов с 23:00 до 6:00.

Тепло и безопасно

В Челябинск пришла настоящая зимняя погода. Жители даже шутят, что в маске теперь не мерзнет нос. А вот автомобилистам снегопад доставил хлопот. Где-то приходилось подталкивать машины на горку, где-то — прочищать путь лопатой. Смотрите забавное видео по ссылке.

«Ограничьте контакт, но не оставляйте без присмотра»: инструкция по уходу за больными коронавирусом

Многим сейчас приходится лечиться дома. Минздрав Челябинской области выпустил инструкцию по уходу за такими больными. Читатели КП-Челябинск нашли в ней некоторые противоречия. Например, в ведомстве советуют ограничить контакт с зараженным и поместить его в отдельную комнату, но при этом не оставлять без присмотра.

Также составители инструкции говорят, что температуру надо измерять четыре раза в день, а при резком ухудшении состояния вызывать врача. С остальными пунктами можно ознакомиться здесь.

Врачи пересядут на «Яндекс.Такси»

В Челябинской области уже запустили пробные поездки «ковидных» такси. Со среды, 28 октября, количество автомобилей увеличат до 19 в Челябинске и до 12 в Магнитогорске.

Водители будут перевозить только медиков, а не самих пациентов, подчеркнул заместитель министра здравоохранения Челябинской области Евгений Ванин.

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