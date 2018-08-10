В челябинских кафе готовит Гамлет, а разносит еду кошечка в чулках

СЕГОДНЯ 09:35 2018-08-10T09:59:36+03:00

Иногда хочется не просто съесть пиццу или суши, а посетить какое-нибудь атмосферное заведение. Такое, где даже простая чашка кофе превращается в историю. Наши корреспонденты отправились в гастротур по общепитам города. Сегодня мы познакомим вас с интересными кафе Курчатовского района.

КАФЕ-БАР «РАЙ У ГАМЛЕТА»

Фишка №1: название. Именно из-за него мы и зашли сюда. Как оказалось, не зря. Но обо всем по порядку. Название поразило мое сердце. И мозг. Рай! Да еще и у Гамлета?!

Непосвященному в историю ресторана, название кажется странным.Фото: Андрей АБРАМОВ

— Вообще-то раньше наше кафе называлось «Рай на двоих». Но люди неправильно понимали смысл, и звонили ночью, чтобы вызвать девочек, — рассказывает администратор и официатка Лютвия.

На этом история не заканчивается. Оказывается, кафе переименовали в честь его хозяина. Думаете, его зовут Гамлет? Нет. Амаяк, и он армянин. Почему-то в России его настоящее имя не прижилось, и через сложную череду производных трансформировалось в Гамлета.

Интерьеры «Рая».Фото: Андрей АБРАМОВ

А вот второй зал.Фото: Андрей АБРАМОВ

На кухне Гамлет хозяйничает сам. Второй повар — его мама. Помимо традиционной армянской кухни, в меню есть и их авторские блюда. Гамлет придумал салат «Добрый вечер» (250 руб.), а мама — «Зимнюю вишню» (310 руб.).

— А еще нашим гостям очень нравится керсус, — интригует Лютвия.

— Что это?

— А вы не обидитесь, если скажу? Переводится как «ешьте и молчите». А вообще это жаркое.

Есть такая услуга.Фото: Андрей АБРАМОВ

Фирменное блюдо заведения — шашлык с огнем (360 руб. за порцию 200 гр.). Лютвия выносит его гостям, танцуя.

Фишка №2: только положительные отзывы в Интернете. Полсотни восхвалений и ни одного «фи». Такое редко встретишь. Гости «Рая» пишут про вкусную еду, большие порции, невысокие цены, радушных хозяев и милую Лютвию, которую называют Лютиком.

Интересно, на кого-нибудь уже падал?Фото: Андрей АБРАМОВ

Говорят, однажды в «Рай у Гамлета» зашли врачи из соседней поликлиники. Они, как в «Ревизорро», проверили руками стол, барную стойку и другие поверхности на наличие пыли. И после этого стали ходить сюда на обед. Чисто, как в больнице!

АНИМЕ-КАФЕ И КЛУБ ПО ИНТЕРЕСАМ «ХАНАМИ»

Фишка №1: в принципе, само кафе — одна сплошная фишка. Аниме-кафе в Челябинске! Вы вообще себе это представляете?

Фишка №2: двойная жизнь заведения. «Ханами» здесь только по выходным, а в будни — обычная столовая с другим названием и меню.

— Добрый день! Подполковник Хьюз к вашим услугам, — встречает нас высокий парень в маленьких прямоугольных очках и синем мундире.

Владелец аниме-кафе Подполковник Хьюз по будням делает ритуальные памятники.Фото: Андрей АБРАМОВ

Косплей на главного героя из японского мультфильма «Цельнометаллический алхимик» сделан с высокой точностью.

Хьюз — в мирской жизни Максим Бухарин — взял столовую в аренду на особых условиях. Каждые выходные работники аниме-кафе привозят и расставляют стеллажи с мангой (японскими комиксами) и играми, развешивают плакаты с героями аниме. А потом все это убирают. И так уже 3 месяца. Окупаемость кафе — в далеких планах. Пока Максим планирует отремонтировать помещение.

Ветки сакуры и аниме-плакаты.Фото: Андрей АБРАМОВ

— Пусть лучше человек придет в столовую и увидит кафе, чем наоборот, — горит он.

Со столовой у «Ханами» общие только стены. В меню аниме-кафе — блюда из японских мультфильмов и традиционной японской кухни. Для этого специально наняли опытного в этом деле повара. Он готовит, к примеру, омурайсу (японский омлет с начинкой), тяхан (похоже на плов), удон и собу (лапшу с добавками). Самое дорогое блюдо стоит 190 рублей.

Полки с японскими комиксами манга.Фото: Андрей АБРАМОВ

Мы заказали стеклянную лапшу с креветками под названием «харусаме» и холодный чай каркаде. Вышло всего 160 рублей. В качестве комплимента от кафе нас угостили «тайяки». Это сладкие японские печеньки в виде рыбок. Компанию нам составил большой плюшевый кот Нянко Сенсей из аниме «Тетрадь дружбы Нацумэ». За соседним столиком, надев ободки с ушками, хохотали школьницы. Еду разносила красивая девушка в костюме кошки и чулочках.

Удивительно, но придя компанией, девчонки разобрали по манге и давай читать!Фото: Андрей АБРАМОВ

— Думал, что посетители будут, в основном, несовершеннолетние. Но в итоге среди наших гостей — детей только 5%. В основном, приходят молодые люди 20-30 лет. Есть и 40-летние. В нашей группе в «ВКонтакте» пока около 500 подписчиков. На самом деле в Челябинске гораздо больше поклонников аниме, просто они боятся в этом признаться. Будто бы несолидно взрослым людям мультики смотреть. Поэтому многие скрывают свое хобби, — рассказывает Максим.

Японские снеки.Фото: Андрей АБРАМОВ

Максиму 27 лет. Аниме увлекается со школы. По будням работает скульптором в ритуальной сфере. А по профессии — художник по костюмам. В общем, человек творческий и разносторонний.

А название кафе «Ханами» — это японское слово, означающее национальную традицию любования цветами сакуры.

Через час в аниме-кафе, корреспондент «КП» Ирина превратилась в тян.Фото: Андрей АБРАМОВ

АРТ-КАФЕ «СИРОП»

Фишка №1: арт-кафе находится на автомойке, да еще и в месте, куда пешеходу попасть затруднительно. То есть, владелец мойки заморочился, рискнул и создал интересное креативное заведение вместо привычной прибыльной шашлычки.

Фишка №2: здесь впервые в Челябинске печатают на кофейной пенке. Могут сделать любой рисунок, даже ваш портрет. Для этого заказали специальный кулинарный принтер из Китая и пищевые краски.

— Инструкция была полностью на китайском. Вызвали мастера по принтерам. Он пришел, посмотрел на это безобразие и ушел. Так что пришлось самостоятельно разбираться, — рассказывает администратор и бариста Никита.

Единорога нарисовал принтер! До чего техника дошла...Фото: Андрей АБРАМОВ

Его коллега Христина говорит о кафе, как о своем доме, где только что завершился дизайнерский ремонт:

— Мы сами все придумали. Часы, перегородки, барная стойка, стулья — все выполнено на заказ по нашим эскизам. Стены разрисовал граффитист. Считаю, что в Челябинске нет другого такого яркого заведения, как наше.

Жизнерадостный интерьер.Фото: Андрей АБРАМОВ

Эта обстановка, где тебя принимают, как долгожданного гостя, подкупает. Вот не знал человек про кофе ничего, кроме того, что он мужского рода. А в «Сиропе» ему всяких интересностей нарассказывали, и у него появился свой любимый напиток. Возможно, это «Зефирные облака» (кофе с зефиром маршмеллоу), «Апельсиновый заряд» (кофе с соком) или классический эспрессо. Но, оказывается, в Челябинске немало фанатов кофе, которые разбираются в нем не хуже профессиональных бариста. В «Сиропе» говорят, что могут угодить и таким.

Часы — ручная работа.Фото: Андрей АБРАМОВ

Если даже в меню нет вашего любимого напитка, бариста сделает его эксклюзивно для вас. Ценник на кофе — от 55 рублей. Есть завтраки и ланчи. Обещают вскоре живую музыку. Кафе открылось три месяца назад, и у его команды большие планы.

ЧАЙХАНА «ИСТАРАВШАН»

Фишка: халяль. В чайхане уверяют, что к ним приходят не только мусульмане. На самом деле их не так уж и много среди гостей. Мы узнали, почему челябинцы прониклись гастрономией шариата.

Такой вот вход.Фото: Андрей АБРАМОВ

Восток — дело тонкое. Сначала разберемся в терминах. Чайхана — это кафе, а если дословно, «чайный дом» в Азии. Обедающие сидят преимущественно на топчанах (деревянная платформа-лежак), скрестив ноги. Правда, в челябинской чайхане — привычные нам столы и стулья. А вот халяль, говорят, самый настоящий. В Коране есть четкий список продуктов, которые есть нельзя. К ним относятся свинина и мясо любых животных, которые болели или были убиты неправильным способом.

Стены украшает роспись.Фото: Андрей АБРАМОВ

Животные, которых выращивают на еду, должны содержаться в идеальных санитарных условиях. Важно не только их физическое здоровье, но и душевное спокойствие. Считается, что страх образует в крови животного гормон, который потом плохо влияет на организм человека. Не допустимы ГМО и стимуляторы роста. Выходит, что халяль — это натуральная и здоровая пища. Поэтому ее выбирают не только мусульмане. Хотя, конечно, глубоко верующие других конфессий избегают халяль. Все-таки это часть чужой религии.

В «Истаравшане» подают блюда из курицы и говядины, колбасы. Плов стоит 200 руб, далма — 230 руб. Кухня узбекская и таджикская. Кафе названо в честь города в Таджикистане, откуда родом хозяин заведения. На стене зала даже нарисован в полный рост национальный герой этой страны.

Чайхана — это кафе, а если дословно, «чайный дом» в Азии.Фото: Андрей АБРАМОВ

P.S. Какие интересные заведения в Курчатовском районе знаете вы? Пишите в комментарии!

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