«Там ему самое место»: Сталина, найденного в пруду в Челябинской области, предложили вернуть обратно под воду
Скандал с памятником Сталину в Кусе продолжается. Обломки, найденные на дне пруда, не дают покоя общественникам. По их мнению, из-за этого самого памятника Куса может стать туристическим местом. Но для этого нужно... вернуть железобетонного Сталина обратно!
КАК СТАЛИН ПОССОРИЛ ГОРОЖАН С ЧИНОВНИКАМИ
Когда-то тихий южноуральский городок Куса ассоциировался со знаменитым на весь мир художественным литьем, а теперь о нем говорят так:
— А, это там Сталина утопили?
Памятник пролежал на дне с 60-х годов.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Этим летом в местном пруду понизили уровень воды для ремонта плотины. И на обмелевшем берегу заметили обломки памятника. Оказалось, в годы десталинизации железобетонный монумент раскололи на несколько частей и сбросили в воду. Так и лежал Сталин под водой с 60-х годов.
Постепенно о нем забыл весь город. Только изредка всплывали легенды, что памятник якобы был бронзовый. Охотники за металлоломом ныряли в пруд с аквалангами, но ничего не нашли. А когда памятник всплыл сам, разочаровались еще сильней — столько сил впустую!
Находка рассорила местных жителей с городскими властями. Кусинские общественники тут же подсуетились и вывезли ее с берега. Активист Станислав Стафеев, у которого сейчас хранятся фрагменты памятника, собирается устроить референдум и установить Сталина на каком-нибудь видном месте.
Глава же города считает, что находке самое место в музее. Во-первых, из-за спорной личности генералиссимуса. Во-вторых, чтобы попросту не тратить деньги на реставрацию.
«В ГОРОД ПОТЯНУТСЯ ДАЙВЕРЫ»
Теперь к спору подключились общественники из «Гражданского патруля». Они придумали, как Кусе заработать на Сталине.
— Найденный на дне пруда экспонат представляет собой историческую ценность именно из-за того, что его сюда когда-то сбросили. Это олицетворение трагического периода сталинских времен. Найденному памятнику не место на улице в Кусе. Его нужно вернуть обратно в пруд. Тогда в город потянутся дайверы со всей страны, чтобы посмотреть на этот артефакт, — рассуждает глава «Гражданского патруля» Ростислав Антонов.
Общественники предложили вернуть памятник обратно в пруд и сделать подводный музей.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
ЖИТЕЛЕЙ СПРОСЯТ О ВОЗВРАЩЕНИИ СТАЛИНА ПОД ВОДУ
Станислав Стафеев, у которого хранятся обломки, заявил, что опрос жителей о судьбе монумента назначен на 1-2 сентября.
— В эти дни мы будем собирать на улице подписи среди жителей против повышения пенсионного возраста. И заодно попросим ответить на вопрос о памятнике. Предложим три варианта ответа: сбросить обратно в пруд, установить в музее или установить на видном месте в городе. Если большинство выскажется за последний вариант, будем вести переговоры с администрацией Кусы. И даже если они нам откажут, найдется какой-нибудь частник, который согласится установить памятник Сталину на своей территории, — заявил корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» общественник Станислав Стафеев.
КСТАТИ
Три самых известных подводных музея
Идея общественников хоть и кажется странной, но такое в мире есть. Мы нашли три популярных подводных музея, и один из них расположен в России. Сюда постоянно стекаются сотни дайверов.
1. Подводный музей на мексиканском курорте Канкун
Подводный музей на курорте Канкун в Мексике - популярнейшее место у дайверов.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Под водой покоятся около 400 экспонатов. Скульптуры сделаны из бетона. Их спустили на одно восемь лет назад. Подводный музей олицетворяет историю человечества — здесь и древние индейцы майя, и современные персонажи.
2. Статуя Иисуса Христа в Италии
Ее называют «Христос из бездны». Статуя расположена на дне моря недалеко от итальянского города Генуя. Бронзовая статуя высотой 2,5 метра установлена здесь в 50-х годах.
3. Подводный музей возле мыса Тарханкут в Крыму
А это подводный музей в Крыму.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Он появился в начале 90-х. Сначала сюда сбросили памятник Ленину, а потом к нему добавились Маркс, Дзержинский, Сталин и другие известные советские личности. Сейчас здесь можно встретить монументы Высоцкого, Шукшина, Маяковского и других.
P.S.: А вы бы как поступили с памятником Сталину в Кусе? Поделитесь мнением в комментариях.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
Тел.: (351)265-80-66;
SMS: 8-902-616-06-06