«Там ему самое место»: Сталина, найденного в пруду в Челябинской области, предложили вернуть обратно под воду

СЕГОДНЯ 10:59 2018-08-28T12:06:07+03:00

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Скандал с памятником Сталину в Кусе продолжается. Обломки, найденные на дне пруда, не дают покоя общественникам. По их мнению, из-за этого самого памятника Куса может стать туристическим местом. Но для этого нужно... вернуть железобетонного Сталина обратно!

КАК СТАЛИН ПОССОРИЛ ГОРОЖАН С ЧИНОВНИКАМИ

Когда-то тихий южноуральский городок Куса ассоциировался со знаменитым на весь мир художественным литьем, а теперь о нем говорят так:

— А, это там Сталина утопили?

Памятник пролежал на дне с 60-х годов.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Этим летом в местном пруду понизили уровень воды для ремонта плотины. И на обмелевшем берегу заметили обломки памятника. Оказалось, в годы десталинизации железобетонный монумент раскололи на несколько частей и сбросили в воду. Так и лежал Сталин под водой с 60-х годов.

Постепенно о нем забыл весь город. Только изредка всплывали легенды, что памятник якобы был бронзовый. Охотники за металлоломом ныряли в пруд с аквалангами, но ничего не нашли. А когда памятник всплыл сам, разочаровались еще сильней — столько сил впустую!

Находка рассорила местных жителей с городскими властями. Кусинские общественники тут же подсуетились и вывезли ее с берега. Активист Станислав Стафеев, у которого сейчас хранятся фрагменты памятника, собирается устроить референдум и установить Сталина на каком-нибудь видном месте.

Глава же города считает, что находке самое место в музее. Во-первых, из-за спорной личности генералиссимуса. Во-вторых, чтобы попросту не тратить деньги на реставрацию.

«В ГОРОД ПОТЯНУТСЯ ДАЙВЕРЫ»

Теперь к спору подключились общественники из «Гражданского патруля». Они придумали, как Кусе заработать на Сталине.

— Найденный на дне пруда экспонат представляет собой историческую ценность именно из-за того, что его сюда когда-то сбросили. Это олицетворение трагического периода сталинских времен. Найденному памятнику не место на улице в Кусе. Его нужно вернуть обратно в пруд. Тогда в город потянутся дайверы со всей страны, чтобы посмотреть на этот артефакт, — рассуждает глава «Гражданского патруля» Ростислав Антонов.

Общественники предложили вернуть памятник обратно в пруд и сделать подводный музей.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ЖИТЕЛЕЙ СПРОСЯТ О ВОЗВРАЩЕНИИ СТАЛИНА ПОД ВОДУ

Станислав Стафеев, у которого хранятся обломки, заявил, что опрос жителей о судьбе монумента назначен на 1-2 сентября.

— В эти дни мы будем собирать на улице подписи среди жителей против повышения пенсионного возраста. И заодно попросим ответить на вопрос о памятнике. Предложим три варианта ответа: сбросить обратно в пруд, установить в музее или установить на видном месте в городе. Если большинство выскажется за последний вариант, будем вести переговоры с администрацией Кусы. И даже если они нам откажут, найдется какой-нибудь частник, который согласится установить памятник Сталину на своей территории, — заявил корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» общественник Станислав Стафеев.

КСТАТИ

Три самых известных подводных музея

Идея общественников хоть и кажется странной, но такое в мире есть. Мы нашли три популярных подводных музея, и один из них расположен в России. Сюда постоянно стекаются сотни дайверов.

1. Подводный музей на мексиканском курорте Канкун

Подводный музей на курорте Канкун в Мексике - популярнейшее место у дайверов.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Под водой покоятся около 400 экспонатов. Скульптуры сделаны из бетона. Их спустили на одно восемь лет назад. Подводный музей олицетворяет историю человечества — здесь и древние индейцы майя, и современные персонажи.

2. Статуя Иисуса Христа в Италии

Ее называют «Христос из бездны». Статуя расположена на дне моря недалеко от итальянского города Генуя. Бронзовая статуя высотой 2,5 метра установлена здесь в 50-х годах.

3. Подводный музей возле мыса Тарханкут в Крыму

А это подводный музей в Крыму.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Он появился в начале 90-х. Сначала сюда сбросили памятник Ленину, а потом к нему добавились Маркс, Дзержинский, Сталин и другие известные советские личности. Сейчас здесь можно встретить монументы Высоцкого, Шукшина, Маяковского и других.

P.S.: А вы бы как поступили с памятником Сталину в Кусе? Поделитесь мнением в комментариях.

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