«Челябинск — город, в котором можно проспать все»: соцсети откликнулись мемами на землетрясения на Урале 2018
Наш уральский народ не пробьешь ничем. Еще ночью люди в панике следили за качающими на потолке люстрами, и наблюдали, как по стенам идут трещины, а уже к полудню заполонили сеть свежими мемами и шутками. Мы полазали по пабликам и собрали народное «творчество» про землетрясение на Урале 5 сентября 2018.
Кстати, многие южноуральцы вообще не почувствовали подземные толчки. Они проспали все землетрясение и не понимают, о чем вообще речь. Пожалуй, крепкий и суровый сон жителей Урала — самая топовая шутка дня.
Говорят, что это было самое сильное землетрясение за последние 100 лет. Но это не точно.
Это самый популярный мем во ВКонтакте 5 сентября. Фото: соцсети.
После толчков многие не могли уснуть до самого утра. Фото: соцсети.
Еще один мем по теме. Фото: соцсети.
Фото: соцсети.
А некоторые даже не почувствовали подземных толчков. Фото: соцсети.
Некоторым обсуждение землетрясения уже поднадоели...
Но суровые южноуральцы не бегут от проблем.
В Катав-Ивановске из-за землетрясения вырос спрос на услуги печников, потому что толчки повредили печи в частных домах. Фото: соцсети.
После метеорита, брома и постоянного смога, пожалуй, справеделиво. Фото: соцсети.
Выздоравливай. Фото: соцсети.
Этот день многие запомнят надолго. Фото: соцсети.
Землетрясение на Южном Урале.
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