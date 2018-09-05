«Челябинск — город, в котором можно проспать все»: соцсети откликнулись мемами на землетрясения на Урале 2018

СЕГОДНЯ 16:00 2018-09-05T16:05:54+03:00

5 сентября у интернет-пользователей появилась новая тема для шуток

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Наш уральский народ не пробьешь ничем. Еще ночью люди в панике следили за качающими на потолке люстрами, и наблюдали, как по стенам идут трещины, а уже к полудню заполонили сеть свежими мемами и шутками. Мы полазали по пабликам и собрали народное «творчество» про землетрясение на Урале 5 сентября 2018.

Кстати, многие южноуральцы вообще не почувствовали подземные толчки. Они проспали все землетрясение и не понимают, о чем вообще речь. Пожалуй, крепкий и суровый сон жителей Урала — самая топовая шутка дня.

Говорят, что это было самое сильное землетрясение за последние 100 лет. Но это не точно.

Это самый популярный мем во ВКонтакте 5 сентября. Фото: соцсети.

После толчков многие не могли уснуть до самого утра. Фото: соцсети.

Еще один мем по теме. Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

А некоторые даже не почувствовали подземных толчков. Фото: соцсети.

Некоторым обсуждение землетрясения уже поднадоели...

Но суровые южноуральцы не бегут от проблем.

В Катав-Ивановске из-за землетрясения вырос спрос на услуги печников, потому что толчки повредили печи в частных домах. Фото: соцсети.

После метеорита, брома и постоянного смога, пожалуй, справеделиво. Фото: соцсети.

Выздоравливай. Фото: соцсети.

Этот день многие запомнят надолго. Фото: соцсети.

Землетрясение на Южном Урале.

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