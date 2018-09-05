2018-09-05T16:05:54+03:00
Общество

«Челябинск — город, в котором можно проспать все»: соцсети откликнулись мемами на землетрясения на Урале 2018

5 сентября у интернет-пользователей появилась новая тема для шуток
Валентина ВАГАНОВА
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Многие южноуральцы проспали землетрясение. Фото: соцсети.Многие южноуральцы проспали землетрясение. Фото: соцсети.
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Наш уральский народ не пробьешь ничем. Еще ночью люди в панике следили за качающими на потолке люстрами, и наблюдали, как по стенам идут трещины, а уже к полудню заполонили сеть свежими мемами и шутками. Мы полазали по пабликам и собрали народное «творчество» про землетрясение на Урале 5 сентября 2018.

Кстати, многие южноуральцы вообще не почувствовали подземные толчки. Они проспали все землетрясение и не понимают, о чем вообще речь. Пожалуй, крепкий и суровый сон жителей Урала — самая топовая шутка дня.

Говорят, что это было самое сильное землетрясение за последние 100 лет. Но это не точно.

Говорят, что это было самое сильное землетрясение за последние 100 лет. Но это не точно.

Это самый популярный мем во ВКонтакте 5 сентября. Фото: соцсети.

Это самый популярный мем во ВКонтакте 5 сентября. Фото: соцсети.

После толчков многие не могли уснуть до самого утра. Фото: соцсети.

После толчков многие не могли уснуть до самого утра. Фото: соцсети.

Еще один мем по теме. Фото: соцсети.

Еще один мем по теме. Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

А некоторые даже не почувствовали подземных толчков. Фото: соцсети.

А некоторые даже не почувствовали подземных толчков. Фото: соцсети.

Некоторым обсуждение землетрясения уже поднадоели...

Некоторым обсуждение землетрясения уже поднадоели...

Но суровые южноуральцы не бегут от проблем.

Но суровые южноуральцы не бегут от проблем.

В Катав-Ивановске из-за землетрясения вырос спрос на услуги печников, потому что толчки повредили печи в частных домах. Фото: соцсети.

В Катав-Ивановске из-за землетрясения вырос спрос на услуги печников, потому что толчки повредили печи в частных домах. Фото: соцсети.

После метеорита, брома и постоянного смога, пожалуй, справеделиво. Фото: соцсети.

После метеорита, брома и постоянного смога, пожалуй, справеделиво. Фото: соцсети.

Выздоравливай. Фото: соцсети.

Выздоравливай. Фото: соцсети.

Этот день многие запомнят надолго. Фото: соцсети.

Этот день многие запомнят надолго. Фото: соцсети.

Землетрясение на Южном Урале.

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